Chi era Alessandro Parini, l'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv

Come confermato dalla Farnesina e dal ministro Antonio Tajani, nella serata di venerdì 7 aprile alcuni turisti italiani sono rimasti coinvolti nell'attentato che si è verificato su lungomare di Tel Aviv, in Israele, già rivendicato dalla Jihad islamica. Un'auto si è lanciata a folle velocità su un gruppo di persone a piedi e l'autista ha successivamente aperto il fuoco, ferendo cinque persone e uccidendone una: il romano Alessandro Parini, 35 anni, avvocato.

Chi era Alessandro Parini

Alessandro Perini, classe 1987, era arrivato nella capitale israeliana solo venerdì, per una breve vacanza in occasione delle festività pasquali. La sera del 7 aprile era con alcune persone sul lungomare di Tel Aviv, quando un'automobile guidata da un terrorista islamico li ha colpiti. L'attentatore, poi ucciso dalla polizia, ha fatto anche fuoco. A perdere la vita è stato proprio il 35enne, avvocato esperto in diritto amministrativo e tributario. Era stato il ministro degli esteri Antonio Tajani a confermare in un tweet l'identità della vittima: "Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a Tel Aviv". Sarebbe uno solo l'altro italiano rimasto ferito nell'attentato. Diplomato all'istituto Massimo dell'Eur, laureato col massimo dei voti alla Luiss ormai nel 2011, Parini collaborava con uno studio legale internazionale e nel 2019 aveva ottenuto un dottorato di ricerca in diritto pubblico a Tor Vergata, occupandosi della concorrenza e di appalti pubblici. Aveva preso l'abilitazione all'attività forense nel 2014 ed è stato socio dell'associazione Giovani Amministrativisti. Dal 2022 era iscritto all'albo speciale degli avvocati.

Il cordoglio del sindaco Gualtieri

"Profondo cordoglio per la morte del nostro concittadino Alessandro Parini - ha scritto in un tweet il sindaco Roberto Gualtieri - vittima del vile attentato a Tel Aviv, insieme ad altri turisti rimasti feriti. Condanniamo fermamente il terrorismo. Ci stringiamo al dolore delle famiglie".