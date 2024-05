"Commenti sessisti e molestie sulle studentesse": la protesta degli alunni del liceo Ripetta

“Contro oppressione e molestie, Ripetta in lotta” è lo striscione esposto dagli studenti e delle studentesse del liceo artistico Ripetta, in via di Ripetta 218, nella mattina di venerdì 17 maggio. Un’iniziativa organizzata in risposta ad alcuni messaggi sessisti che un componente del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) dell’istituto avrebbe inviato a una studentessa. Chat che sono arrivate al collettivo studentesco del liceo che, dopo aver informato la dirigente scolastica, ha organizzato la mobilitazione.

Le chat incriminate

Secondo quanto riferisce il collettivo, il lavoratore avrebbe scritto alla studentessa dei messaggi sessisti, riferendosi ad alcune amiche della ragazza: “Altro che caruccia, le darei du b**e”, “Ma quando me la fai s*****e” sarebbero le parole scritte alla studentessa. Dal collettivo spiegano di aver già segnalato il caso alla dirigente scolastica, Annunziata Iacolare. Il responsabile dei messaggi, dunque, dovrebbe essere nelle file del personale non docente che lavora nel liceo. “Ormai la scuola – dicono gli attivisti – viene percepita da studenti e studentesse come una scuola gabbia, oppressiva e che ci toglie l’aria, che ci impedisce di crescere e vivere serenamente e che ci causa solo ansia e problemi psicologici e non più come uno strumento emancipatorio. Come rispondiamo? Non delegando a istituzioni che non ci rappresentano e che spesso ci mettono in queste situazioni, ma lottando”. Il primo passo è stato il presidio di stamattina: “Non ci difenderanno le istituzioni, ci difenderemo da sole”, dicono. All’iniziativa hanno partecipato anche gli attivisti del collettivo Osa: “Siamo solidali con le studentesse del Ripetta, colpite da questo caso gravissimo. Avances, molestie, forme di oppressione sono all’ordine del giorno e ci dicono che quella di oggi è una Scuola Gabbia” spiegano. Sulla vicenda, RomaToday ha contattato la dirigente scolastica del liceo che, al momento, non ha fatto ancora avere una sua risposta.

I precedenti

A fine aprile un insegnante che lavorava in un istituto superiore di Roma Sud è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale: a far scattare le indagini sul conto del professore è stata la denuncia di un genitore di una delle vittime. In seguito, gli investigatori del nucleo dei carabinieri di via in Selci hanno raccolto anche altre segnalazioni, una in particolare arrivata dal dirigente scolastico. In totale, secondo quanto si apprende, sarebbero quattro i casi accertati. Alla Sapienza, invece, secondo i dati diffusi dalla rettrice, Antonella Polimeni, nel 2023 nell’ateneo si sono verificati 13 casi di molestie, con la sospensione di un docente. Ma per gli studenti gli episodi sarebbero molti di più.