Si sente male nella sala d’attesa di un ospedale: cesareo d’urgenza senza sala parto

Parto in condizioni straordinarie a Roma. È quanto successo al Tiberia Hospital, ospedale romano accreditato con il servizio sanitario nazionale.

Quasi al nono mese si sente male nella sala d'attesa dell'ospedale

Anna, in gravidanza quasi al nono mese, era in sala d’attesa con il marito che si era recato nella struttura di Monteacro per effettuare una visita cardiologica quando, improvvisamente, ha accusato un forte malore. Un’emorragia massiva acuta subito riconosciuta dal personale medico che ha immediatamente allertato i colleghi del 118. Tiberia Hospital è infatti un ospedale in cui sono attivi diversi ambulatori, compreso quello di ginecologia, ma l’attività operatoria è principalmente in ambito senologico, ortopedico, urologico e di chirurgia generale oncologica addominale, non eroga prestazioni di ostetricia e nascite. Al momento dell’accaduto c’era comunque il dottor Massimiliano Marziali, medico chirurgo ginecologo che, opo aver fatto distendere Anna, ha verificato che il battito del bambino fosse stabile. Ma l’ecografia mostra il distacco della placenta. Bisogna fare in fretta, è necessario intervenire con un cesareo d’urgenza per salvare la vita di mamma e bambina.

Il cesareo d'urgenza senza sala parto

La donna viene trasferita in una sala operatoria, generalmente adibita ad altre tipologie di interventi, e, dopo circa 25 minuti viene al mondo la piccola che, con grande felicità di tutto il personale, ha pianto subito a pieni polmoni annunciando la sua nascita. Dopo le necessarie procedure post parto, con l’arrivo dell’ambulanza, la piccola è stata trasferita al Policlinico Umberto I con i neogenitori.

Il papà della bambina

“Sono stati momenti concitati e di grande ansia: quando mia moglie ha iniziato a perdere sangue e il dott. Marziali ha visto tramite l’ecografia che c’era stato un distacco totale della placenta mi sono trovato catapultato in un vortice di paura, preoccupazione e ansia: la situazione era critica e non c’era tempo per un trasferimento” racconta Fabio, il papà della bambina, ancora visibilmente emozionato. “In un attimo ho visto tutto il personale attivarsi per allestire le condizioni migliori affinché mia moglie potesse avere le cure di cui aveva bisogno. E’ stata portata in sala operatoria e io naturalmente sono rimasto all’esterno ad aspettare. Ma dopo poco è uscita un’infermiera e mi ha mostrato le foto della bimba nata e in ottime condizioni, e la paura si è trasformata in emozione e grande gioia. Quando ho potuto vedere mia moglie e conoscere la mia piccola, il clima tra medici e infermieri era di festa e grande commozione per un evento unico che credo ricorderanno per sempre a Tiberia Hospital. Ringrazio tutto il personale che ha permesso questo miracolo, torneremo per ringraziarli personalmente. E per fare visite che erano in programma e che non sono riuscito a fare”.

Il personale intervenuto

Il successo della procedura è stato reso possibile da tutto il personale di Tiberia Hospital, dall’équipe chirurgica composta dal dott. Massimiliano Marziali (ginecologo), dal dott. Edoardo Nanni e dalla dott.ssa Anna Maria Conte (chirurgia generale), da Tiziano Irti e Ivana Zucchero (infermieri strumentisti), dal direttore sanitario dott. Vittorio Chignoli, dal dott. Sebastiano Petracca (anestesista con 10 anni di esperienza in ostetricia), e dalla équipe dei medici presenti in ambulatorio dott.ssa Raffaella Quadruccio (cardiologa) e dott.ssa Magda D’Agostino (dermatologa).

“Ciò che questo dream team’ è riuscito a fare in così poco tempo è stato tanto commovente e anche tanto soddisfacente. Tutti abbiamo pensato solo al bene di mamma e bimba: sinergia, collaborazione e professionalità hanno fatto il resto” il commento di Valeria Giannotta, AD di Tiberia Hospital. “È dal 2017 che mettiamo le basi di un ospedale pronto ad ogni tipo di evenienza ed urgenza, da anni lavoriamo sull’alta specializzazione, altissima tecnologia, professionalità ed efficienza e ci avvaliamo di grandi professionisti disposti a portare avanti un progetto di qualità delle cure, anche in emergenza urgenza, fino ad arrivare all’idea di creare un pronto soccorso”.