Cerveteri: lavori Acea, rubinetti a secco in alcune zone della città

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio idrico, Acea Ato 2 effettuerà lavori di manutenzione straordinaria in alcune zone del Comune di Cerveteri. Gli interventi, effettuati nella notte tra il 9 e il 10 settembre, renderanno necessaria la sospensione del flusso idrico a partire dalle ore 22.00 di mercoledì fino alle ore 6.00 di giovedì.

Le possibili carenze o abbassamenti di pressione si verificheranno nelle seguenti zone: Casaccia, Garbatella, San Pietro La Boccetta, Tyrsenia, Gricciano, Zambra, Due Casette, Monte dei Pozzi, San Paolo, Spanora, Casetta Mattei, Ceri, Procoio di Ceri, Borgo San Martino. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti, che dalle ore 22:00 di mercoledì 9 settembre alle ore 06:00 di giovedì 10 settembre resteranno in stazionamento nelle seguenti strade: piazza Aldo Moro, via Chirieletti (fronte scuola), via Paolo Borsellino (vicino casetta dell'acqua).

Al fine di evitare inconvenienti, Acea invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione.