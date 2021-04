Certificato vaccinale nel Lazio, tutte le informazioni e a cosa serve il passaporto sanitario

Il Lazio dal 20 marzo ha messo a disposizione di tutti quelli che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino anti Covid (che sia Pfizer, Moderna o AstraZeneca, ora Vaxzevria), un certificato digitale quello che, secondo molti, potrà essere usato come un vero e proprio passaporto vaccinale, una sorta di lasciapassare che si potrà utilizzare per accedere eventi, locali, ma ma anche per viaggiare. Non sarà obbligatorio, ma - con ogni probabilità - chi lo avrà potrà godere di più servizi.

Come funziona il certificato vaccinale nel Lazio

La Regione Lazio ha annunciato che l'anagrafe vaccinale rilascerà un fascicolo sanitario elettronico per ogni assistito che ha completato il ciclo vaccinale. L'attestato sarà dotato di sigillo digitale della Regione Lazio dove saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice aic e il lotto di produzione. L'attestato sarà dotato di un qr code per verificarne l'autenticità attraverso l'app Salute Lazio. Come spiegato già ad inizio marzo, sarà un certificato in doppia lingua.

Cosa ci sarà nel certificato vaccinale nel Lazio

Secondo le note esplicative del sito Salute Lazio, il documento definito come Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è una risorsa conservata in "un archivio digitale" e che raccoglie la "storia clinica" di un utente rendendo disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal Sistema Sanitario Nazionale da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse (ASL, Aziende Ospedaliere, medici di famiglia e pediatri, ecc.) e da strutture sanitarie private. Sarà così possibile accedere anche a referti, dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutta la storia clinica di ognuno.

Nel caso del vaccino anti Covid, il sistema AVR (anagrafe vaccinale regionale) del Lazio rilascerà quindi il fascicolo sanitario elettronico (FSE), dove saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice AIC e il lotto di produzione. Ancora da capire quale sarà l'utilizzo.

A cosa servirà il passaporto vaccinale europeo?

Ad oggi in tutte le Regioni italiane i vaccinati sono soggetti alle stesse restrizioni dei non vaccinati. Del resto, il ministro della Salute Speranza ha sottolineato già più volte che sul passaporto l'Italia seguirà l'Ue e che, ha ribadito qualche giorno fa, "il 'Green Pass' (così verrà definito in Europa) europeo connesso alle vaccinazioni è la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza".

Che cosa prevede allora il "green pass" europeo? Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, ha spiegato che il "certificato" a livello europeo sarà sia in formato cartaceo che digitale, e indicherà "il tipo di vaccino ricevuto", "se sei stato portatore della malattia" e "se si hanno gli anticorpi". Inoltre sarà dotato di codice Qr, come quello che viene consegnato ai cittadini del Lazio.

A cosa servirà? Il certificato, che non sarà obbligatorio, potrebbe essere richiesto per prendere un aereo, partecipare a un "evento importante" o entrare in un luogo pubblico. Chi lo riceverà dunque potrà viaggiare con maggiore facilità e partecipare ad eventi che sono preclusi a chi non ha fatto il vaccino. Così almeno suggeriscono le parole di Breton. Ma ovviamente l'Ue non potrà decidere al posto dei singoli Stati quali restrizioni imporre a chi non è stato vaccinato e se prevedere o meno un doppio binario.