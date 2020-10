Campidoglio, 56.871 certificati anagrafici rilasciati dalle edicole in 10 mesi 

Sono 56.871 i certificati rilasciati in circa dieci mesi dalle edicole. È questo il risultato raggiunto tra dicembre 2019 e settembre 2020 a seguito dell’accordo stipulato tra l’amministrazione capitolina e le organizzazioni di categoria. I picchi si sono registrati nel mese di luglio 2020 (10.908) e settembre 2020 (14.230).

“Le edicole rappresentano veri e propri punti di riferimento sui territori come hanno dimostrato anche durante il lockdown, raccogliendo le domande per i buoni spesa. Si tratta di un settore che ha sofferto fortemente la crisi economica e, per questo, abbiamo messo in campo interventi in grado di rinvigorirlo e, allo stesso tempo, di fornire servizi utili alla comunità” ha commentato la sindaca Virginia Raggi.

“Voglio ringraziare tutta la categoria degli edicolanti per l’enorme disponibilità dimostrata e per il profondo senso civico. Hanno prodotto un autentico valore aggiunto per i cittadini, snellendo le file presso gli sportelli e supportando chi, in particolare gli anziani, ha poca dimestichezza con le procedure online”, invece il commento di Antonio De Santis, assessore al Personale.