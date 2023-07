Bombardamento San Lorenzo, a 80 anni dalla strage il ricordo con Mattarella e Gualtieri

Una cerimonia diversa quella che è andata in scena il 19 luglio 2023 al parco dei Caduti di via Tiburtina. Nell'80° anniversario del bombardamento Alleato su San Lorenzo, infatti, era presente Sergio Mattarella, il Capo dello Stato che è rimasto ad ascoltare gli interventi delle altre istituzioni presenti.

Cerimonia 80 anni bombardamento San Lorenzo

Nell'ombreggiato e da poco riqualificato parco dei Caduti del 19 luglio 1943, lì dove è stato anche restaurato il monumento ai caduti per l'occasione presidiato da rappresentanti scelti delle Forze Armate e dai Corazzieri, si sono celebrati gli 80 anni dal bombardamento che devastò il quartiere San Lorenzo e parte della Capitale durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Presidente della Repubblica, arrivato poco dopo le 10.30 tra gli applausi dei cittadini in sosta lungo via Tiburtina, non è intervenuto ma ha ascoltato i discorsi di Francesca Del Bello, presidente del II municipio, Roberto Gualtieri, dell'assessore alla cultura Miguel Gotor e della vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Gualtieri ricorda le vittime dell'invasione russa

“Il nostro pensiero non può non andare al popolo ucraino - ha esordito Gualtieri - e a tutte le vittime del conflitto scatenato dall’aggressione russa. Di fronte al ripetersi di queste tragedie bisogna mantenere alta la consapevolezza che il bombardamento ha impresso nei romani che, di fronte al flagello della guerra, nessuno può mai sentirsi al riparo, ma anche, che non bisogna mai lasciare intentato ogni tentativo perché la guerra non risulti la risoluzione dei conflitti, e perché si affermi e prevalga una solida cultura della pace. È fondamentale custodire con la massima cura la devastazione che colpì la città mattina del 19 luglio".

Campane e sirena dei pompieri nell'ora dell'attacco

Alle 11.03, orario esatto in cui iniziò la pioggia di bombe da parte degli Alleati su Roma, prendendo di mira inizialmente lo scalo ferroviario di San Lorenzo ma allargandosi anche agli edifici civili, sono state suonate tutte le campane della Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura e delle chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans, in contemporanea i vigili del fuoco hanno fatto andare la sirena a ricordo dell'allarme antiaereo che precedeva ogni attacco durante la guerra. "Pochi immaginavano che sulla storia millenaria di Roma e la città del Papa - ha proseguito Gualtieri - sarebbero cadute le bombe, un’illusione spazzata via da migliaia di tonnellate di esplosivo, l’illusione dell’inviolabilità di Roma, cancellata dal dolore delle vittime, delle case distrutte. Le ferite di quelle ore drammatiche rimasero visibili per molto tempo, simbolo della violenza cieca di quella giornata, e molte sono visibili ancora oggi”.

La minisindaca: "Questo parco è simbolo dei nostri valori democratici"

"I cittadini di San Lorenzo che sopravvissero al bombardamento - le parole della minisindaca Francesca Del Bello, accompagnata dall'assessore alla cultura Fabrizio Rufo e dal vicepresidente Emanuele Gisci - non vissero solo il trauma di quelle ore tragiche, ma serbano ancora oggi il ricordo. La conta dei morti, i soccorsi. Alcuni di loro sono qui come ogni anni e per chi non c'è più ci sono figli e nipoti. Questo parco è un nuovo luogo di memoria, siamo molto legati a questo monumento dove è importantissimo che ci siano i nomi riportati, perché senza nomi restano solo i numeri dei conflitti, dei disastri, delle tragedie del Mediterraneo. Questo parco è già un luogo simboli del valori democratici".