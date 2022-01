Alla Croce Rossa un nuovo centro tamponi: fino a 300 test al giorno. Gratis per i bambini

Con l’aumento dei contagi e il necessario tracciamento dell’infezione da Covid-19, da lunedì 17 gennaio Croce Rossa Italiana apre all’interno del proprio quartier generale di via Ramazzini 15, un nuovo centro tamponi.

Il servizio

Senza bisogno di alcuna prenotazione, chiunque potrà presentarsi presso la struttura di Monteverde ed effettuare il tampone antigenico rapido. A pieno regime, il laboratorio è pronto ad effettuare una media di 250-300 tamponi al giorno. Il servizio sarà gratuito per i bambini da 0 a 5 anni, avrà un costo di 6 euro per i ragazzi fino ai 18 anni, di 12 euro per tutti gli altri utenti. Il centro sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 20. Per maggiori informazione viene messo a disposizione il numero verde 800.065510, attivo 24 ore sui 24 e 7 giorni su 7.

La struttura

Il laboratorio centrale della Croce rossa italiana è stato istituito nel dicembre 1989 ed è stato sopposto recentemente ad un importante rinnovo dei locali interni, garantendo all’utenza piena efficienza in ambiente sicuro. Il Laboratorio di analisi offre già prestazioni in convenzione con il Sistema sanitario regionale, la diagnostica di laboratorio si avvale del supporto di strumentazione di ultima generazione. Croce Rossa fa inoltre sapere che lo sviluppo della struttura porterà presto ad allargare l’offerta a disposizione per chi vorrà effettuare visite specialistiche, in un’ottica medica che mira alla prevenzione ed alla salute della popolazione intera.