Sanità, al centro di radioterapia intervenistica del Gemelli il titolo di 'Brachyacademy'

Il Centro di Radioterapia Interventistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha di recente ricevuto il titolo di 'Brachyacademy Center'. Il riconoscimento internazionale è stato conferito ad appena 21 centri nel mondo e a 11 in Europa tra quelli che fanno formazione specialistica sulle diverse tecniche di radioterapia interventistica.

Il Gemelli è l'unico centro italiano a essere stato insignito di questo importante riconoscimento ed è quello tra i centri con l'offerta formativa più completa, su un elevato numero di siti anatomici. A sostenere il progetto Brachyacademy, una iniziativa di formazione al top, è Elekta, azienda leader nella produzione di apparecchiature per la radioterapia a livello internazionale, che sta promuovendo anche la campagna di informazione 'About brachytherapy' dedicata ai pazienti.

La campagna ha lo scopo di offrire informazioni a quanti devono approcciarsi a questi trattamenti e coinvolgerà, con una serie di video, alcuni pazienti seguiti al Gemelli. Il titolo di Brachyacademy Center, si legge nella nota del nosocomio romano, riconosce la vocazione alla formazione di qualità svolta dalla radioterapia del Gemelli, che gestisce al suo interno anche la Interacts (Interventional Radiotherapy Active Teaching School) una scuola internazionale di radioterapia interventistica che offre corsi di formazione internazionale on site, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sia su manichini, che in sala operatoria.

La radioterapia è uno dei grandi pilastri dei trattamenti oncologici, accanto alla chirurgia e ai trattamenti sistemici come la chemioterapia. "La grande famiglia della radioterapia", spiega l'oncologo radioterapista Luca Tagliaferri, referente del Centro di Oncologia Interventistica "si compone di tre principali approcci terapeutici: la radioterapia a fasci esterni (la forma più usata, con la quale si irradia il tumore dall'esterno), la radioterapia metabolica che sfrutta il metabolismo cellulare attraverso dei radiofarmaci, che arrivano direttamente alle cellule tumorali in maniera selettiva; la radioterapia interventistica (conosciuta spesso come brachiterapia) che introduce, attraverso specifici applicatori o cateteri, sorgenti radioattive direttamente all'interno del tumore o a diretto contatto con il letto tumorale, cioè dove era presente il tumore asportato chirurgicamente, per bonificare eventuali residui microscopici".

Nell'ultimo decennio si è assistito ad una grande riscoperta della brachiterapia, grazie all'introduzione di innovazioni tecnologiche presenti anche al Gemelli. "In particolare" spiega il dottor Tagliaferri "la radioterapia interventistica ad intensità modulata, che ci permette di modulare punto per punto l'intensita' delle radiazioni e quindi di erogare un'altissima dose al tumore, risparmiando gli organi sani e la radioterapia interventistica guidata dalle immagini (soprattutto RMN e PET/TAC), che ci consente di individuare con precisione millimetrica il target tumorale e di effettuare quindi un trattamento estremamente mirato con eccellenti risultati clinici".

La grande collaborazione con i chirurghi ha contribuito ad affermare la radioterapia interventistica come importante opzione terapeutica da proporre ai pazienti. Per questo, nel 2017 è stato creato l'Interventional Oncology Center (IOC), realtà di eccellenza all'interno del Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy), diretto dal professor Vincenzo Valentini, vicedirettore scientifico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, che comprende una sala interventistica con annesso bunker di terapia, un ambulatorio, una dosimetria clinica e posti letto dedicati, risultando ad oggi il primo centro di riferimento oncologico per la radioterapia interventistica a livello italiano, come numero di pazienti e varietà di offerta terapeutica ed assistenziale.

"Nel 2020 sono stati effettuati oltre mille trattamenti interventistici" afferma il dottor Tagliaferri. "Trattiamo prevalentemente tumori ginecologici (cervice uterina ed endometrio), tumori della prostata dove nei bassi stadi la radioterapia interventistica consente di trattare in maniera radicale questi tumori, senza necessità di ricorrere ad ulteriori trattamenti o alla chirurgia, tumori cutanei, dell'ano e tumori testa collo. La moderna oncologia dà i migliori risultati terapeutici quando c'è un'integrazione tra le diverse opportunità che le moderne tecnologie ci offrono. E la fortuna di lavorare in uno dei più grandi ospedali d'Italia dal punto di vista oncologico ci offre l'opportunità di interagire con tanti specialisti e di integrare vari trattamenti oncologici, per offrire il massimo delle opportunita' ai nostri pazienti".