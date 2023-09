A Termini un nuovo punto d'informazione turistica

Un punto d’informazione turistica all’interno d’un hub che accoglie, ogni giorno, un flusso enorme di visitatori: la stazione Termini

Il nuovo Pit è stato inaugurato alla presenza del sindaco e del suo assessore al turismo Alessandro Onorato.“Dentro la stazione Termini, a pochi metri dai binari e nel cuore pulsante dell'area commerciale, abbiamo inaugurato un nuovo Pit all’altezza della vocazione turistica della nostra città: digitale, al centro del flusso turistico e che aiuta concretamente i viaggiatori ad orientarsi” ha spiegato Onorato.

Il punto informativo, ogni mese sarà allestito in maniera diversa dal precedente. Adesso accoglie i loghi della Ryder Cup, l’atteso appuntamento sportivo che a giorni prenderà il via nella Capitale. Poi verrà aggiornato e brandizzato con l’evento più significativo che, ogni mese, viene organizzato in città.

“Gli spazi digitali di questo fondamentale punto informativo verranno aggiornati costantemente per guidare i viaggiatori nella visita della Città Eterna. Sarà aperto tutti i giorni, 365 giorni l’anno, con personale specializzato multilingue. Una vetrina eccezionale, nel cuore pulsante della Città Eterna” ha aggiunto l’assessore capitolino. Della nuova modalità scelta per rendere più accattivante e funzionale il Pit, non beneficerà solo Termini. Analoga forma, infatti verrà replicata anche la stazione Tiburtina e all’aeroporto Leonardo da Vinci.