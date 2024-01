Il centro di Roma blindato per due giorni per il summit Italia - Africa. L'elenco delle strade chiuse

Una Roma blindata per due giorni. L’arrivo di diversi capi di stato e personalità politiche da tutto il mondo bloccherà il centro della Capitale per due giorni, domenica 28 e lunedì 29 gennaio. A Palazzo Madama, infatti, si terrà il vertice internazionale “Italia – Africa. Un ponte per una crescita comune”. Si tratta di un summit fondamentale per il “piano Mattei” del premier Giorgia Meloni che vuole che l’Italia diventi capofila in Europa per i rapporti con i Paesi africani.

Vertice Italia – Africa

A Roma arriveranno 23 tra presidenti, premier, ministri africani, oltre a ministri, che si siederanno ad un tavolo insieme ai vertici dell’Unione europea, dell’Unione africana e delle principali organizzazioni internazionali. Ci saranno anche esponenti delle Nazioni unite, della Banca mondiale e della Bei. Un “antipasto” del summit ci sarà domenica sera, con una cena organizzata al Quirinale e dove saranno ospitate tutte le delegazioni.

Il piano Mattei per l’Africa

Il vertice servirà per dare nuova attenzione alla questione africano e per dare seguito al piano Matteo approvato lo scorso 10 gennaio. Non c’è solo il tema legato alle migrazioni. Si parlerà anche degli sviluppi energetici del continente, delle nuove partenship commerciali ed economiche, questi ultimi elementi essenziali per creare in Africa migliori condizioni di vita. Saranno questi gli argomenti del vertice vero e proprio che ci sarà lunedì 29 gennaio 2024 a Palazzo Madama.

Roma blindata

Per l’occasione Roma verrà blindata, specialmente in centro. Previste diverse chiusure delle strade e limitazioni del traffico. Sarà un susseguirsi di auto diplomatiche e sirene quindi servirà fare attenzione a dove si vuole andare per non rimanere completamente bloccati.

A partire dal primo pomeriggio di domani, domenica 28 gennaio, è stata disposta dalla Questura la chiusura al traffico veicolare di diverse strade del centro storico. Domani, quindi, via Ventiquattro maggio, pazza del Quirinale, via del Quirinale, via della Consulta, via Mazzarino nel tratto tra da via Nazionale a via Ventiquattro Maggio saranno interdette al traffico.

Dalle prime ore della mattina di lunedì 29 gennaio non si potrà circolare su piazza di S. Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, piazza Tor Sanguigna, via Giuseppe Zanardelli, via di Monte Brianzo, piazza di Ponte Umberto I, piazza di Sant’Apollinare, via di S.Agostino, via dei Portoghesi e via di Tor Millina. Ulteriori chiusure temporanee potrebbero rendersi necessarie in Corso Vittorio Emanuele II e vie limitrofe. Inoltre, è stato disposto il divieto di sosta nell’area dell’evento e in vie limitrofe.

Più controlli

La polizia Locale di Roma Capitale provvederà ad un rafforzamento della presenza di pattuglie nel più ampio raggio intorno alle zone interessate fino alla fine dell’evento, per agevolare la fluidificazione del traffico.