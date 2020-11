Centro Commerciale Maximo pronto per l’apertura: c’è la data dell’inaugurazione

Il nuovo centro commerciale del Laurentino è pronto ad aprire i battenti. La proprietà del Maximo Shopping Center ha infatti annunciato la data d’inaugurazione. Il taglio del nastro è previsto il prossimo 27 novembre. Tra meno di tre settimane.

Arriva Primark

Può dunque partire il conto alla rovescia. Con il mall che, con i suoi tre piani, raggiunge una superficie di 60mila metri quadranti, prende avvio l’attività anche di numerosi esercizi commerciali. Sono ben 158 quelli situati all’interno dello shopping center che ospita, tra gli altri, Primark: il colosso irlandese dell’abbigliamento giovanile low cost approda così nella Capitale con uno store che si sviluppa su 5mila metri quadranti.

I marchi presenti

Ma non ci sarà soltanto Primark nel centro commerciale del Laurentino. Il mall ospita infatti Decathlon, Maisons du Monde, altro brand di grande richiamo per l’arredamento, un megastore di 6mila metri quadrati di ‘Pam’ e ancora Euronics OVS, Pellizzari, H&M, l’AS Roma Store e molti altri marchi.

Un'isola d'intrattenimento

Al Maximo Shopping Center, uno dei centri commerciali più grandi d’Italia, i clienti potrano trovare negozi, ma anche numerosi servizi destinati all’intrattenimento. E’ infatti prevista l’apertura di un UCI Luxe, un cinema con sette sale che vantano la capacità di accogliere 550 posti. E’ presente un McFit che, tornati alla normalità rispetto all’emergenza covid, rimarrà aperta fino alle due di notte. Al centro commerciale è presente un Centro medico, la clinica veterinaria Cà Zampa, dov’è possibile effettuare anche toilette per cani. E c’è un Joy Vollage con sale bowling, biliardi e giochi per bambini di ultima generazione.

All’interno del Maximo sono presenti inoltre 30 ristoranti, bar, caffetterie, wine-bar, 17 attività artigianali, Street Food di chioschi con tipicità. I posti di lavoro, complessivamente generati anche con l’indotto, si aggirano intorno alle 2500 unità. I negozi del centro commerciale affacciano su una piazza da 10mila metri quadrati.

La soddisfazione della proprietà

Con il centro Maximo apre anche un parcheggio interrato da 100mila metri quadranti. E’ previsto su due piani ed è gratuito. In superficie invece c’è la possibilità di lasciare fino a 3000 auto. Per rimuovere i teli che finora hanno coperto le insegne stradali, bisogna aspettare quindi pochi giorni. Meno di tre settimane. “E’ un grande orgoglio portare brillantemente a conclusione la realizzazione di questo complesso commerciale polifunzionale che, indubbiamente, - ha commentato l'ingegner Giuseppe Colombo, Amministratore Delegato di Parsec6 - rappresenta un importante valorizzazione socio-economica del territorio in cui è insediato”.