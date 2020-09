Centro commerciale Maximo, c'è la data di apertura. Primark e non solo: ecco le news sui negozi presenti

I lavori per la realizzazione del centro commerciale di via Laurentina sono terminati. Le attività commerciali hanno già iniziato a rifornire i propri negozi. Maximo è pronto per aprire al pubblico.

Le attività commerciali

Il nuovo centro commerciale, con i suoi 60mila metri quadrati di GLA (Gross leasable area), prevede 170 unità commerciali. Al suo interno trovano spazio 30 attività di ristorazione, un ipermercato, l’UCI Cinema con il suo multisala, un superstore della Decathlon. Ed ancora una fitness center della McFit che si estende su 2100 mq di superficie e che prevede un’ampia zona cardio ed una grande area destinata all’allenamento funzionale.

Primark al Laurentino

Lo spazio maggiore, tra le attività commerciali, è quella che viene riservata a Primark. Il colosso irlandese della moda low cost, in via Laurentina avrà infatti a disposizione 7mila metri quadrati, cinque dei quali saranno dedicati all’attività di vendita al pubblico. Solo per questo marchio sono state effettuate centinaia di assunzioni. Mentre, nel complesso, Maximo offrirà un posto di lavoro ad oltre 2mila persone.

Piazza pubblica e apertura

Negli spazi destinati al Maximo Shopping Center è stata realizzata anche un’ampia piazza pubblica. Al suo interno trova posto una gradinata ed è un’area verde attrezzata che è stata allestita con decine di alberature. L’inaugurazione del nuovo centro commerciale è prevista nella serata di mercoledì 28 ottobre mentre la data di apertura al pubblico, di cui Romatoday può dare un’anteprima, è stata fissata per la giornata successiva, il 29 ottobre.

