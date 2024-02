Gli ex custodi del centro carni sulla Togliatti rischiano lo sfratto dopo 30 anni

Mentre il Campidoglio temporeggia sulla delibera che dovrebbe definire il destino di circa 500 ex custodi di Roma, ce ne sono 13 che rischiano di doversene andare a breve. Sono quelli che vivonom chi più chi meno, da oltre 30 anni negli alloggi del centro carni di viale Palmiro Togliatti 1320, al Collatino. A fine novembre la direzione dei Mercati all'Ingrosso di Roma Capitale ha chiesto la riconsegna entro 60 giorni per evitare la riacquisizione forzosa del bene.

Ex custodi del centro carni sotto sfratto

C'è chi si occupava della macellazione d'urgenza, chi partiva a ogni ora del giorno e della notte con un mezzo di servizio per recuperare bestie ferite in seguito a incidenti stradali. Poi elettricisti, idraulici e altri operai con varie specializzazioni. Dal 1975 in poi, anno di apertura del centro carni di via Togliatti, a decine hanno prestato la loro opera per il complesso di proprietà del Comune e gestito dal dipartimento attività produttive. Alcuni di loro, principalmente negli anni '90, hanno ottenuto un alloggio per svolgere prestazioni di custodia del bene, grazie a specifiche delibere comunali e municipali. Oggi, però, di quei servizi non c'è più bisogno, anche perché sono tutti andati in pensione e la direzione rivuole indietro gli alloggi.

Scaduti i termini per il rilascio "pacifico"

La notifica della richiesta di rilascio è arrivata a fine novembre. Da un paio di settimane i termini sono scaduti e 13 famiglie, per lo più composte da persone anziane e con problemi di salute (tra loro una signora di 87 anni paziente oncologica), rischiano di essere sgomberate in maniera forzosa. Come recita la lettera firmata dalla direttrice Bettina Antonietta Grassi e che RomaToday ha potuto visionare. "Quella casa ce l'hanno data con atti ufficiali - spiega uno di loro, 71 anni, con una moglie invalida al 74% e un figlio disoccupato - e da quando siamo andati in pensione abbiamo pagato l'indennità di occupazione come alloggi Erp, siamo in regola con le bollette. Ora ci mandano via, per riprendersi le case, ma non si capisce dove dovremmo andare e cosa ci vorrebbero fare".

I precedenti tentativi da parte del Comune

Già nel 2017 l'allora direttore "pro-tempore" Carlo Buttarelli aveva tentato un primo sgombero, ma non era stato dato alcun seguito alla nota del novembre di quell'anno. Il secondo tentativo fu un anno dopo, quando alla direzione dei Mercati all'Ingrosso c'era Luigi Ciminelli. Altra nota, stesso risultato: nessun rilascio degli alloggi, nessuno sgombero e gli ex custodi andati in pensione hanno continuato a vivere all'interno del complesso che ospita il centro carni della Togliatti. Per l'attuale direzione quella delle famiglie presenti è "una detenzione indebita dell'alloggio di servizio, sottratto alle funzioni istituzionali, che arreca grave danno all'amministrazione capitolina".

La politica a gamba tesa: "Non esiste lo sgombero, vanno trovate soluzioni"

Il problema è stato portato all'attenzione del presidente della commissione patrimonio di Roma Capitale, Yuri Trombetti, che il 19 febbraio ha ricevuto una delegazione di ex custodi insieme al presidente dell'associazione nazionale portieri, Giuseppe Polimeni e un rappresentante del sindacato Sunia Roma: "Stiamo parlando di persone anziane, molte in condizioni di salute gravi - spiega il consigliere - quindi non possiamo pensare di mandarli via dalla sera alla mattina. C'è gente che da quando è arrivata la notifica di rilascio ha perso il sonno. Queste persone sono asimilabili agli ex portieri delle scuole, ma non hanno la stessa promiscuità trovandosi fuori dal centro carni. Ho chiesto innanzitutto un censimento delle famiglie, per capire quali criticità insistono. Poi convocherò una commissione nei prossimi giorni, in cui chiederà che venga dato tempo all'amministrazione di trovare una soluzione adeguata per ognuno. Mi è stato detto che c'è un progetto per la realizzazione di uno studentato, ma non ho visto nulla. In commissione magari ce lo illustrano: ben venga, è una cosa positiva, ma prima bisogna accompagnare queste persone verso altre soluzioni, mica possiamo mandare la forza pubblica".