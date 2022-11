Nel Municipio XIII apre un nuovo centro antiviolenza

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e di genere, arriva la notizia che nel Municipio XIII aprirà posto un nuovo centro antiviolenza per dare aiuto e supporto concreti a tutte le donne che vogliono iniziare un percorso di uscita dalla violenza.

A confermarlo è stata l’assessora lle politiche per la sicurezza, alle attività produttive e alle pari opportunità, Monica Lucarelli: “È una bella notizia che assume ancora più importanza oggi - è stato il commento - L’apertura di servizi dedicati al sostegno delle donne vittime di violenza rende evidente la concretezza dell’impegno che come amministrazione stiamo mettendo su questo tema."

“Come aveva già annunciato il sindaco Gualtieri qualche settimana fa e grazie al sostegno e all’impegno dell’assessora Lucarelli e i suoi uffici -ha aggiunto la presidente del Municipio, Sabrina Giuseppetti - il Municipio XIII continuerà la sua lotta contro ogni forma di violenza e a dare sostegno alle donne vittime di violenza”.

Stando ai dati diffusi da Differenza Donna, l’associazione con sede a Roma che gestisce in città nove centri antiviolenza oltre al 1522, il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking, tra gennaio e maggio 2022, al numero unico sono arrivate 908 richieste di assistenza, di cui oltre 500 riguardavano casi di violenza domestica, ovvero 100 casi di violenza al mese. Dopo una denuncia di violenza domestica, si attiva il «Codice rosso», vale a dire l’obbligo di procedere con urgenza. Nella Capitale, inoltre, analizzando i dati relativi alle violenze sessuali, risulta in aumento la brutalità, ma non il numero di casi: nel 2021 sono stati denunciati 417 casi rispetto ai 244 del 2022 registrati fino a oggi (poco meno di una denuncia al giorno). Sullo scenario del 2021 ha probabilmente influito lo strascico della pandemia e dell'isolamento domestico, che ha portato ad un aumento delle aggressioni tra le mura di casa.