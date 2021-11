Violenza sulle donne, Amoroso: "430 richieste d'aiuto da inizio anno, Coop importante per la sensibilizzazione"

Continua l’iniziativa di Unicoop Tirreno per aiutare i centri anti-violenza, in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne il 25 novembre. Per ogni bottiglia di olio extravergine di oliva Coop, infatti, verrà donato un euro ai vari centri per sostenerli con un contributo economico concreto.

“Dall’inizio dell’anno - racconta Pamela Amoroso, responsabile del centro anti-violenza comunale ‘Donatella Colasanti e Rosaria Lopez’ - sono state aperte 430 nuove schede, che significa 430 nuove donne alla ricerca di aiuto. Il nostro centro è anche una casa rifugio, perché purtroppo alcune delle donne che ci contattano hanno una situazione casalinga di elevato rischio e necessitano un ambiente sano e privo di ogni tipo di violenza, quindi vengono accolte. Negli altri casi, invece, c’è comunque un supporto fornito dal nostro team tutto al femminile. Le donne che ci contattano, infatti, possono contare sul sostegno legale, grazie alla presenza di 27 “avvocate” sia civili sia penali, una psicologa, un’educatrice, 5 operatrici, una responsabile e una co-responsabile”.

Un contributo, tra l’altro, rivolto a tutte le donne di tutte le nazionalità: “Se la donna è straniera - continua Pamela -, il nostro team comprende anche delle mediatrici che possono colloquiare in un’altra lingua che non sia l’italiano. Le vittime di violenza, nella gran parte dei casi, sono donne i cui partner sembrerebbero i vicini di casa perfetti e che nessuno direbbe mai potessero commettere certi atti. Per questo è importante fornire loro tutto il nostro supporto”.

L’iniziativa di Unicoop Tirreno, inoltre, mira alla sensibilizzazione del cittadino e, oltre alla donazione di un euro per ogni bottiglia, fino al 25 novembre prevede la presenza in ogni scontrino del numero 1522, ossia il numero di telefono unico anti-violenza e stalking.

“Grazie ad iniziative come quella di Coop - conclude Pamela -, non solo possiamo spargere sempre di più la voce tra i cittadini con il fine di sensibilizzarli ulteriormente, ma sommando gli euro raccolti potremo organizzare ancora più eventi per lasciare sempre meno sole le donne. Rispetto a qualche anno fa le donne si sentono più ascoltate, perché magari prima si sentivano responsabili di salvare il matrimonio ed erano costrette a subire, ma oggi hanno preso coraggio e si sentono anche più protette dalle stesse istituzioni. Purtroppo, però, proprio perché le donne ora possono dire la loro sono aumentati i femminicidi, causati principalmente dalla frustrazione di mancanza di controllo di alcuni uomini ”.

Il centro anti-violenza “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez” si trova in via di Torre Spaccata 157 e può essere contattato chiamando i numeri 06 23269049, oppure 06 23269053 o, infine, 06 23269079.