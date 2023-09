Inaugura all’Esquilino un centro d'accoglienza in memoria di Ayedi, morto nel 2021 aspettando i soccorsi

Apre un nuovo centro accoglienza per senza dimora nel centro di Roma. O meglio: un centro già esistente si amplia, passando dalle 15 alle 24 ore di servizio per i senza dimora della città. Gestito da Nonna Roma, potrà accogliere fino a 17 persone.

Si chiama "Casa Ayedi" il nuovo centro H24 per senza dimora aperto a Roma, in via Vittorio Amedeo II. Un punto estremamente strategico per poter intercettare i disagi della strada, a due passi da diverse fermate della metro e dalla stazione Termini. E' stata intitolata alla memoria di Ayedi, un senza dimora deceduto nell'ottobre 2021 in ospedale dopo aver atteso per quattro ore l'arrivo dell'ambulanza.

"È il nostro modo di rendere giustizia ad Ayedi e a tutte le persone che come lui hanno pagato il prezzo dell’indifferenza - spiega Alberto Campailla, presidente dell’associazione Nonna Roma - . È anche il segno del nostro impegno a costruire, insieme agli ultimi e alle ultime della città, una chance di cura e di riscatto che ad altri è stata negata". Il centro, il cui orario di servizio è stato esteso a 24 ore anche grazie alla collaborazione del I municipio, metterà a disposizione pasti caldi, corsi di lingua italiana, assistenza nelle pratiche amministrative e burocratiche e orientamento al lavoro.

"Questo evento - dichiara Claudia Santoloce, assessora al sociale del I municipio - è un’iniziativa di tutta la comunità, una 'prima volta' per Nonna Roma che si cimenta nell’accoglienza h24 e per la nostra amministrazione, un’esperienza da cui partire per costruire un nuovo modello di accoglienza: diffusa, integrata e solidale". Un vero e proprio "sistema da replicare su tutto il territorio comunale che, al contrario delle prassi da 'emergenza freddo', garantisce la cura effettiva delle persone" conclude Barbara Funari, assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale. Presenti anche la Comunità di Sant'Egidio e Binario 95. "E' un netto cambio di passo da un modello puramente emergenziale - conclude Ilaria Manti di Nonna Roma - a un’accoglienza diffusa e integrata che individua nella casa il punto di partenza per combattere povertà e disuguaglianze".