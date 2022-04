Primo maggio: per la prima volta aperti tutti i centri raccolta

A Roma per la prima volta saranno aperti anche il primo maggio i Centri di raccolta a disposizione gratuitamente dei cittadini per liberarsi di quei rifiuti di 'grossa taglia' (ingombranti, elettrici ed elettronici, 'particolari') prodotti dalle utenze domestiche, che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali.

Le strutture saranno aperte con orario festivo, dalle 7 alle 13. Sarà nuovamente a disposizione dei romani anche il centro di raccolta di Corviale. L’impianto di viale Arturo Martini è stato riaperto dopo i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento interno durati circa 7 mesi.

I Centri di raccolta offrono ai cittadini un ulteriore canale (l'altro è il servizio per la raccolta gratuita Riciclacasa, previo appuntamento tramite lo 060606 o collegandosi al sito www.amaroma.it) per liberarsi agevolmente e gratuitamente di quei rifiuti che non possono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: rifiuti ingombranti, inerti e calcinacci, frigoriferi e condizionatori, apparati elettrici ed elettronici, batterie al piombo, neon e termometri, metalli, legno, carta e cartone, consumabili da stampa, vernici e solventi, oli vegetali.

Dove sono i centri di raccolta

Centro di raccolta Ama - Acqua Acetosa - II Municipio via Campi Sportivi, 100

Centro di raccolta Ama - Bufalotta - III Municipio Via della Bufalotta 592

Centro di raccolta Ama - Vigne Nuove - III Municipio Via Ateneo Salesiano

Centro di raccolta Ama - Tiburtina - IV Municipio Via Cassino, 7 - 9

Centro di raccolta Ama - Villa Gordiani - V Municipio Via Teano, 38

Centro di raccolta Ama - Cinecittà - VII Municipio Viale P. Togliatti, 69

Centro di raccolta Ama - Mostacciano - IX Municipio via Riccardo Boschiero

Centro di raccolta Ama - Laurentina - IX Municipio Via Laurentina, 881 (dir. centro, prossimità incrocio via di Tor Pagnotta)

Centro di raccolta Ama - Acilia - X Municipio Via di Macchia Saponara, 7 - 9 angolo Via D. Morelli

Centro di raccolta Ama - Lido di Ostia - X Municipio Piazza Bottero, 8

Centro di raccolta Ama - Corviale - XI Municipio via Arturo Martini, 1

Centro di raccolta Ama - Battistini - XIV Municipio Via Mattia Battistini, 545

Raccolta sfalci e potature - La Storta - XV Municipio Via Cassia, Km 19.680

La raccolta ingombranti a domicilio

Ama continua a garantire anche un’alternativa al conferimento nei centri raccolta, per i rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti. Lo fa attraverso la raccolta a domicilio degli ingombranti. Al riguardo l’azienda fa sapere che “nel solo primo trimestre 2022, sono stati infatti 19.359 i ritiri assicurati (13% in più rispetto ai 17.077 dell'analogo periodo dello scorso anno) che hanno consentito ai cittadini di disfarsi correttamente di questa particolare tipologia di materiali, a costo zero e senza spostarsi da casa”.

Il servizio è gratuito per le utenze domestiche per il ritiro al piano strada (cortile, androne, portone, garage accessibile) di materiali fino a 2 metri cubi di volume- si legge ancora nella nota di Ama- E' inoltre attivabile anche il ritiro a domicilio a pagamento con tariffa agevolata per chi desideri il prelievo al piano abitazione.