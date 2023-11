A Roma e nel Lazio apriranno 12 nuovi centri per la famiglia

Con un milione e mezzo di euro messi a disposizione dalla Regione Lazio a dicembre 2022, la Pisana dà vita a 12 nuovi centri per la famiglia in tutta la Regione. L'avviso pubblico, adottato il 28 dicembre scorso, è arrivato a conclusione nei giorni scorsi con l'approvazione delle graduatorie.

Nuovi centri per la famiglia a Roma e nel Lazio

Saranno 12 i nuovi centri per la famiglia che apriranno tra Roma, la provincia e il resto del Lazio. Un'iniziativa che ha origine a ottobre 2021 con un annuncio dell'allora assessora al sociale Alessandra Troncarelli. C'è però voluto oltre un anno per approvare la determinazione dirigenziale, firmata alla fine dello scorso anno. Adesso, con l'approvazione delle graduatorie, si chiude un cerchio a due anni dall'inizio della discussione politica sull'ampliamento della rete dei centri per la famiglia. Quattro i progetti che andranno a finanziamento, provenienti da altrettanti municipi di Roma Capitale, mentre gli altri otto sono centri per la famiglia che apriranno nei prossimi mesi a Civitavecchia, Bracciano, Aprilia, Tivoli, Priverno, Poggio Mirteto, Frosinone e Grottaferrata.

In testa alla graduatoria un progetto di Montesacro

In totale, la Regione Lazio ha stanziato 1.543.675,45 euro. Di questi, un terzo circa (oltre 500mila euro) è andato a quattro differenti municipi capitolini. In testa alla graduatoria con 106 punti c'è il III (Montesacro), che ottiene 129.661,52 euro per il centro "La tartaruga e il girasole". “Un risultato reso possibile grazie all’impegno del nostro servizio sociale territoriale animato da tante lavoratrici e lavoratori instancabili e appassionati" ha commentato il minisindaco Paolo Emilio Marchionne.

Dopodiché, con 83 punti c'è il progetto "Famiglie in centro" del I municipio, che ottiene la stessa identica cifra del III. Qualche euro in meno (128.965,00) il V municipio che con 72 punti entra nella graduatoria dei progetti finanziati e aprirà le porte del centro "Cambiare si può". E infine c'è il XV municipio, che ottiene 118.151,82 euro per il progetto "Al centro del cerchio".

Cosa sono i centri per la famiglia

Ad oggi, secondo dati del 2021 pubblicati da Inapp, un ente pubblico che si occupa di ricerca e monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, dell'istruzione, della formazione e del sociale, nel Lazio esistono 33 centri per le famiglie. Grazie a questo avviso pubblico, il totale arriverebbe a 45. I centri per le famiglie sono infrastrutture sociali, gestite solitamente da enti del terzo settore, finanziati da enti pubblici, che erogano servizi di natura psicosociale rivolti a un'utenza più fragile e multiproblematica, inviata da altri servizi.