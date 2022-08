Centodue candeline in provincia di Roma: la signora Lina è un monumento alla longevità

Ad Artena, nella provincia di Roma, vive Lina: un’anziana signora che si appresta a spegnere centodue candeline. Viene da Giulianello, un piccolo centro situato sui monti Lepini, noto soprattutto per il suo lago. Si tratta di un incantevole specchio d’acqua, terra di confine tra la provincia capitolina e quella di Latina, meta di gite fuori porta da parte dei romani.

I due monumenti di Giulianello

Giulianello è noto per la presenza del suo lago che, dal 2007, la regione Lazio ha insignito del titolo di “monumento naturale”. Ma il borgo può essere ricordato anche per aver dato i natali, come si diceva, alla signora Lina. Una persona che, dall’alto dei suoi 102 anni, potrebbe a sua volta essere definita una monumento, in questo caso alla longevità.

I ricordi della guerra

La signora Lina spegne il 22 agosto spegne le sue numerose candeline all’interno di una casa di riposo di Artena, “il Chiostro”. E’ lì infatti dove, da alcuni anni, la donna ultracentenaria trascorre il suo tempo. “Lina ha vissuto la guerra, l’esperienza dell’occupazione, dei bombardamenti e poi subito la ricostruzione. Nei suoi ricordi a tratti sbiaditi sono lucidi quei momenti” fanno sapere le persone che, in quella casa di riposo, oggi se ne prendono cura.

Un elisir di lunga vita

Ha vissuto molto e la sua lunga esperienza, raccontano anche gli operatori, “le ha insegnato a trarre gioia delle piccole cose come una cantatina alla sera o un buon piatto di pasta”. Persona definita “riservata ma spiritosa”, Lina si è messa alle spalle non solo gli anni bui della guerra, ma anche i momenti più difficili della sua recente esistenza visto che è stata colpita dal Covid. Ma neppure il nuovo Coronavirus, ha superato senza strascichi, ha scalfito il suo buon umore e la sua voglia d'intonare canzoni: una sorta di elisir che le consente, in compagnia di parenti ed operatori, di spegnare le infinite candeline sistemate sulla sua torta di compleanno.