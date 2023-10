Quanti sono i senza dimora a Termini: i dati del primo censimento

Sono stati presentati in Campidoglio i dati del primo censimento dei senza dimora efettuato da Roma Capitale in collaborazione con Istat. I numeri erano stati raccolti durante la "Notte della solidarietà" del 31 marzo, nell'area della stazione Termini, con 200 operatori volontari, appartenenti alle diverse associazioni che già operano per aiutare i senza tetto, insieme a un gruppo di studenti dell’Università di Tor Vergata, appositamente formati, impegnati a dialogare con chi, italiano e non, è costretto a dormire all'addiaccio ogni notte.

Quanti sono i senza dimora all'Esquilino

In base ai dati lavorati dall'Istat, sono 168 le persone censite, 133 di queste senza dimora che dormono in spazi pubblici, mentre 35 sono presenti all'interno della tensostruttura adibita a dormitorio, nell'ex hub vaccinale di piazza dei Cinquecento. Tensostruttura gestita dalla Croce Rossa Italiana. Ora bisognerà capire dove potrà essere ricollocata, dato l'inizio ufficiale del cantiere per il restyling della piazza in vista del Giubileo 2025.

8 intervistati su 10 sono uomini

Il territorio del rione Esquilino è stato suddiviso in 24 “Aree d’indagine”, alle quale si sono aggiunte altre quattro aree adiacenti alla stazione Termini e un’area speciale rappresentata dal ricovero d’emergenza aperto da Roma Capitale, dal 16 febbraio 2023, nella tensostruttura ex “hub vaccinale”. L'87,3% delle persone censite, cioè 131 individui, è composta da uomini. Il 12,7%, solo 19 persone, sono donne. L’età media supera di poco i 40 anni (42,1) mentre, per quanto riguarda l’origine o la provenienza, 33 persone sono europee (di cui 16 italiane), 70 africane (Marocco, Tunisia e Somalia tra i paesi più rappresentati) e 25 asiatiche (in particolare da Bangladesh, Pakistan e India). Non sempre è stato possibile raccogliere le caratteristiche demografiche delle persone “conteggiate”. Ad esempio, non è stato possibile accertare la nazionalità nel 25% dei casi (42 individui). Poco più della metà delle persone incontrate (53,5%) ha detto di aver usufruito nell’ultima settimana di almeno un servizio come mensa, dormitorio, cambio d’abiti, docce.

Funari: "A fine gennaio 2024 nuova rivelazione"

“Si tratta di un primo dato significativo, in un preciso quadrante della città - ha spiegato l’assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, Barbara Funari - perché la cura e la conoscenza dei senza dimora sono una priorità ed è importante arrivare ad una stima reale delle presenze. A fine gennaio è in programma una nuova rivelazione in un’area cittadina più ampia, all’interno dell’anello ferroviario di Roma Capitale”. “Il lavoro che stiamo conducendo con Roma Capitale - ha detto il direttore della direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare dell’Istat, Cristina Freguja - costituisce uno dei tasselli degli sviluppi futuri del lavoro dell’Istat su queste tematiche, anche a livello nazionale. Siamo molto contenti di poter mettere al servizio del Comune di Roma le nostre competenze metodologiche, che ci consentiranno di monitorare il fenomeno della popolazione dei senza dimora anche in una città così complessa e importante come Roma”.