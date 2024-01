La presidente Celli invita Luciana Littizzetto al premio Roma Rose

Le istituzioni della Capitale fanno un passo in avanti per le donne per conciliare lavoro e famiglia. Un gesto importante voluto in primis dalla presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli che ha colto al balzo "l'assist" di Luciana Littizzetto che ha lanciato in tv un messaggio forte a sostegno delle donne.

L'attrice italiana aveva sottolineato in diretta nazionale le difficoltà di tante donne di conciliare vita lavorativa e familiare, ricordando l'episodio di una consigliera comunale di Monza costretta a dimettersi. Questo messaggio ha contribuito all'impegno di Celli che grazie ad una delibera ha modificato il regolamento dell'Aula Giulio Cesare. Da ora le consigliere neomamme potranno partecupare alle sedute del consiglio in videoconferenza fino ad un anno di età dei figli, mentre quelle in presenza avranno uno spazio bebè per allattamento con fasciatoio in una sala vicino all'Aula del Consiglio. Il nuovo regolamento sarà valido anche per i consiglieri in cogedo parentale o di parternità. L'impegno della Presidente va anche incontro all'apertura degli spazi bebè anche al pubblico negli uffici comunali.

Celli ha poi lasciato un messaggio proprio Littizzetto: "Cara Luciana Littizzetto, ho apprezzato moltissimo il suo intervento e sono solidale con la consigliera comunale di Monza costretta a dimettersi perché impossibilitata a svolgere il suo mandato. Da Presidente dell'Assemblea capitolina, da donna, da madre di due figli, da politica e da rappresentante delle istituzioni, sono impegnata da sempre sul tema delle differenze di genere, perché è assurdo che ancora nel 2024 tante donne siano costrette a scegliere tra diventare mamme o lavorare. E mi batto soprattutto affinché debbano essere riconosciute per le loro capacità e non perché sono una casella rosa da riempire. Dal primo voto alle donne nel 1946, tante conquiste sono state raggiunte, ma tanto ancora resta da fare per un autentico e concreto cambiamento culturale. E, dobbiamo farlo insieme e con determinazione".

La Presidente dell'Assemblea Capitolina ha inoltre invitato l'attrice in Campidoglio il prossimo 6 marzo per la terza edizione del Premio Roma Rose, l'appuntamento che premia le donna che si distinguono quotidianamente per il loro lavoro in vari settori.