"C'è ancora domani" eletto miglior film internazionale al Festival di Goteborg

“C’è ancora domani” il film scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, attrice e regista romana, trionfa anche all’estero. Infatti la pellicola ha vinto la 74esima edizione del Dragon Award Best International Film.

Il film italiano si è imposto nel più grande festival cinematografico nei paesi nordici, un appuntamento internazionale molto importante che ogni anno attira più di 160.000 visitatori e che conta più di mille proiezioni di 450 film. Il lavoro della Cortellesi ha ricevuto il riconoscimento assegnato dal pubblico per il miglior film internazionale ricevendo un lungo applauso dalla platea. Il fim ora uscirà in Svezia dal 1° marzo e poi anche in Francia.

Ennesimo premio per “C’è ancora domani” che dopo aver conquistato l’Italia continua a ricevere elogi in giro per il mondo dalla prima internazionale ad Haifa e sul New York Times.

Il film ha vinto il Nastro d’Argento nella categoria Film dell’Anno e diversi riconoscimenti, fra cui premio del pubblico, alla Festa del Cinema di Roma. Paola Cortellesi invece ha ricevuto la Lupa Capitolina dal sindaco Gualtieri.