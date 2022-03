Castel Giubileo: blitz all'alba nel piano di zona per sfrattare Stefania, divorziata e disoccupata

L'ufficiale giudiziario si è presentato prima delle 7 di mattina, giovedì 17 marzo, in via Apino a Colle Salario insieme a una camionetta blindata della polizia di Stato e ha suonato a Stefania, 54 anni, intimandole di abbandonare l'appartamento in cui vive dal 1991.

Motivo? Sempre lo stesso: una morosità di oltre dieci anni su un contratto di locazione non rinnovato a causa dell'aumento della richiesta da parte del proprietario, la Immobiliare Castel Giubileo, che nel 2011 ha rilevato i lotti dalla Fondiaria Sai di Salvatore Ligresti. Lotti che insistono in un piano di zona, il più antico di Roma, realizzato a inizio anni '80 con tanto di convenzione.

A nulla è valsa la presenza di un picchetto di Asia Usb e quella del presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne. La donna, disoccupata e divorziata, senza un reddito sicuro se non 200 euro al mese di assegno garantiti dall'ex marito, non ha potuto fare altro che raccogliere le sue cose e lasciare l'appartamento, 45 metri quadri, sperando in una soluzione temporanea fornita con il supporto del Municipio di Montesacro.

"Quando sono entrata in questo appartamento - racconta Stefania a RomaToday - era la Sai proprietaria. Pagavo circa 550.000 lire al mese con il condominio, poi quando c'è stato il cambio siamo passati a 700 euro. Nel frattempo mi sono separata. Ormai oltre dieci anni fa mi è scaduto il contratto, che era arrivato non si sa come a oltre 1.000 euro ogni tre mesi, me ne hanno chiesti 1.600 e non ho voluto rinnovare".

Si trattava dunque di oltre 500 euro al mese, quanto più o meno richiesto sul mercato immobiliare in quella zona. Ma in un piano di zona, come stabiliscono le convenzioni urbanistiche che vengono siglate tra società costruttrici e comune (quella di Castel Giubileo, di cui fa parte via Apiro, risale al 1983), esistono dei vincoli sul prezzo massimo sia per l'affitto sia per la vendita. "Grazie ai mancati controlli sull'utilizzo di questo patrimonio pubblico scrive Asia, che il 15 marzo aveva chiesto la sospensione dello sfratto rivolgendosi al sindaco Gualtieri e al presidente Zingaretti, agli assessori Valeriani e Zevi e al Prefetto Piantedosi - la gestione delle case è finita in mano ad un'immobiliare che le affitta ai prezzi di mercato. Il Comune di Roma ha in questi anni di fatto favorito questa speculazione omettendo le prescrizioni di legge che prevedono sanzioni nei confronti della società. Continua nell'indifferenza delle istituzioni la guerra degli sfratti contro i precari e le famiglie in difficoltà economica, anche grazie alla crisi pandemica. Mentre continuano le tante chiacchiere è il Prefetto a dettare l'agenda della casa con gli sfratti e gli sgomberi senza soluzioni alternative".