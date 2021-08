Cassia, alberi a rischio crollo: strada chiusa

Interdetto il tratto all'altezza di via della Giustiniana. Lunedì previsto l'intervento per la messa in sicurezza

Un tratto della via Cassia chiuso rischia di trasformare in un incubo, lunedì, il ritorno di tanti romani dalle ferie. Da venerdì alle 15 infatti è interdetto al traffico il tratto compreso tra via Igino Lega e il civo 1173. A disporre la chiusura i vigili del fuoco che hanno valutato a rischio crollo gli alberi posizionati sul costone del tratto di strada. A darne notizia è il candidato presidente al XV municipio per il centrosinistra, Daniele Torquati. Il tratto di strada è interessato ad alcuni lavoro di rifacimento dei marciapiedi.

La conferma arriva dal presidente del XV municipio, Stefano Simonelli: "Per rischio smottamento di una parte del terrapieno con alberi lato marciapiede, questa mattina (sabato, ndr) è intervenuta una ditta del Simu per provvedere alla sistemazione delle essenze arboree nonché per rafforzare le strutture di chiusura al transito veicolare e per potenziare la segnaletica stradale necessaria".

Simonelli aggiunge che "lunedì 23 agosto, alle ore 10, si terrà un sopralluogo tecnico con alcuni funzionari del SIMU e personale della Polizia Locale per organizzare l'inizio dei lavori di ripristino del terreno con messa in sicurezza dell'area. Quanto sopra al fine di riaprire il tratto di strada attualmente interdetto al traffico".

Un tratto di strada importante ed anche per questo Torquati tuona: "Inconcepibile e inaccettabile: un intero weekend con una strada importante chiusa. Chiediamo pertanto un intervento immediato: se il Servizio Giardini non è disponibile, le soluzioni sono molteplici in quanto tutte le ditte di manutenzione con le quali Roma Capitale stringe contratti - iniziando da chi ha realizzato i lavori dei marciapiedi - possono essere richiamate allo scopo. I cittadini non possono pagare un disagio derivante da una evidente mancanza del livello centrale e da una, altrettanto evidente, superficialità generale della politica".

I percorsi alternativi consigliati dalla polizia locale: in direzione centro via Trionfale o via della Giustiniana. Sul raccordo, preferibile uscire su via Trionfale, mentre per uscire da Roma da via Cassia è preferibile utilizzare il Raccordo. Per il trasporto pubblico è sospesa la linea 021. Le line 2021, n201 e 223 in direzione via Conti e stazione Giustiania limitano a Grottarossa.