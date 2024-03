Caso molestie alla Sapienza, occupata la facoltà di Sociologia: "La rettrice ci ascolti"

Il collettivo di via Salaria, insieme ad altri gruppi studenteschi, anche di altri atenei, nella serata di mercoledì 13 marzo ha occupato la facoltà di Sociologia della Sapienza, in via Salaria 113. Le attiviste hanno passato la notte all’interno dell’edificio e nella mattinata di oggi, 14 marzo, hanno organizzato una colazione sociale e un incontro sul “Transfemminismo antispecista” con l’attivista Diletta Bellotti.

I motivi dell’occupazione

L’occupazione è arrivata al termine di un’assemblea che si era svolta alle 17 nella facoltà. “Abbiamo deciso di occupare la sede di via Salaria per riappropriarci degli spazi che occupiamo ogni giorno – spiega su Instagram il collettivo -. Durante l’assemblea è emerso il desiderio di riprodurre spazi non misti e di rendere questa sede un luogo non permeato dal maschile che ci discrimina, ci precarizza, ci isola, ci molesta e ci violenta ogni giorno”. E ancora: “Rivendichiamo la necessità di uno spazio auto-organizzato permanente transfemminista”. Secondo il collettivo “le denunce e i racconti di episodi di violenza che sono emersi e che si stanno moltiplicando, dimostrano l’insufficienza delle misure prese per contrastare la violenza di genere nell’università”. Da qui l’attacco alla Sapienza: “Pink washing, panchine rosse e uno sportello antiviolenza inefficace. Per cominciare non dovrebbe esserci un solo centro antiviolenza”. Il collettivo chiede dunque di partecipare in delegazione a un tavolo con la rettrice, Antonella Polimeni, per chiederle di “mettere in atto azioni concrete per rendere l’università uno spazio più sicuro”.

I dati sulle molestie

L’azione alla Sapienza è arrivata dopo due giorni dalla presentazione dei dati sulle molestie in ateneo dell’associazione Sinistra universitaria, che il 12 marzo ha diffuso i risultati di un suo sondaggio, da cui è emerso che 160 persone hanno dichiarato di aver subito delle molestie, almeno una volta, negli spazi della Sapienza. Dati molto più alti di quelli presentati ufficialmente dalla rettrice, sulla base delle segnalazioni arrivate alla consigliera di fiducia dell’ateneo: 13 casi nel 2023. Oltre al numero delle segnalazioni, gli studenti contestano anche le politiche messe in campo dall’università per contrastare le molestie e le violenze, giudicate troppo esigue e quindi inefficaci. Da qui l’ondata di contestazioni a Polimeni che ha portato più volte le studentesse a interrompere le lezioni, in varie facoltà dell’ateneo, esponendo un cartello con scritto: “Non mi sento sicura”.