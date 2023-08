Scoperto un caso di Dengue al Circeo: il paziente è un romano di rientro dall'estero

Un caso di febbre di Dengue d'importazione, ovvero contratta in un altro paese e portata in Italia, è stato registrato dalla Asl di Latina in una persona che ha soggiornato a San Felice Circeo. Il Comune della località marina ha disposto la disinfestazione - riporta l'ordinanza numero 76 - nell'area d'intervento che "comprende le strade (comprese caditoie stradali, pozzetti, aree verdi) e aree private nei residence 'Gli Oleandri', 'Golfo Sereno', 'Club Verdemare'".

Il paziente, un cittadino romano come riporta LatinaToday, ha contratto la malattia in un altro Paese e ha soggiornato nel comune di San Felice per un breve periodo di ritorno da un viaggio all'estero. L'uomo è in carico alla Asl Roma 2.

Il Comune di San Felice Circeo ha fornito alcune precauzioni da adottare durante il trattamento: "restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; non stazionare all'aperto durante i trattamenti; porre in atto, dove necessario, gli opportuni accorgimenti affinché gli animali domestici non siano esposti né possano venire a contatto con le sostanze disinfestanti; non lasciare all'aperto cibi o altre sostanze commestibili; non lasciare stesi all'aperto vestiti o altri indumenti; disattivare gli impianti di irrigazione dei giardini durante e almeno per le 24 ore successive al trattamento".