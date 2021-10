G20 a Roma, isolato primo caso Covid: avviato protocollo sanitario

"Primo caso positivo" al Covid e già "isolato", al G20 in corso a Roma. "Si tratta di una operatrice dell'informazione. Il caso è stato isolato grazie agli screening di accesso presso il media center". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino sui contagi da Coronavirus a Roma e nel Lazio del 29 ottobre.

La giornalista, in buone condizioni di salute, è stata portata in un Covid Hotel appositamente individuato dalla Pisana che ha fatto così scattare il protocollo sanitario. Sono circa 800 i giornalisti accorsi da tutto il mondo a Roma per seguire il forum del G20, che si terrà nella capitale italiana domani e domenica.

Per accedere a La Nuvole, cuore del summit, oltre alla consueta documentazione, ci vorrà un tampone negativo al Covid-19 eseguito entro le 48 ore prima dell'inizio del forum. Ma, come nel caso di oggi, può non bastare. Ci sarà infatti un sistema di screening messo in campo dalla Regione. E proprio grazie alla macchina sanitaria del Lazio che il primo caso di positività è stato individuato.

Come aveva spiegato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, è stata organizzata una rete dedicata in caso di contagi da Coronavirus: "Le persone positive saranno portate presso le strutture ricettive appositamente predisposte con allerta dei Dipartimenti di Prevenzione della Asl Roma 1-2-3 e dei Covid Hotel".

L'imponente piano sanitario per il G20 è operativo a La Nuvola, ma anche l'Auditorium della Tecnica e il Palazzo dei congressi con personale della Asl Roma 2. Tra le misure messe in campo, anche la realizzazione di postazioni di soccorso fisse e ambulanze dedicate, la predisposizione in prossimità de La Nuvola di mezzi e personale anche in assetto Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) e una tenda da decontaminazione.