Casi Covid e influenza a Roma, pronto soccorso ancora in affanno. I medici: "Più 30% di attività"

Boom di accessi agli studi dei medici di famiglia e nei pronto soccorso di Roma e del Lazio. Tra casi Covid e quelli di influenza il lavoro per il personale sanitario negli tra Natale e Capodanno è sempre di più.

A dirlo è il presidente dell'ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, in merito all'affollamento negli ospedali della Capitale: "Nei momenti di difficoltà il sistema va in crisi. Questo è un periodo in cui, oltre agli incidenti delle feste, si aggiungono i casi dell'influenza che si sommano ai casi Covid, anche perché abbiamo eliminato le mascherine che avevano attenuato la diffusione dei virus influenzali".

I pronto soccorso più affollati

"Quindi risulta nei pronto soccorso un'attività superiore del 30% rispetto al periodo natalizio dei tempi pre-covid. Ora noi abbiamo i soldi per le attrezzature e per le strutture grazie al Pnrr, ma abbiamo un'altra urgenza che è la carenza di personale medico e infermieristico", ha sottolineato Magi che aggiunge: "Dobbiamo incrementare il personale anche sul territorio, come negli ambulatori o i medici di famiglia, poiché altrimenti andiamo a ingolfare i pronto soccorso degli ospedali"

I pronto soccorso più affollati, nel pomeriggio del 30 dicembre, sono stati il Policlinico Umberto I con 169 pazienti, seguito dal Gemelli con 138 accessi, e l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina con 132 pazienti. Sopra quota cento, anche i Dea del Policlinico Tor Vergata, San Camillo Forlanini, Sant'Andrea, ospedale Pertini e Policlinico Casilino. Affluenze che causano anche il blocco delle ambulanze.

Un fine anno "difficilissimo"

"Una mole di attività così non si era mai vista - ha sottolinea anche il segretario della Fimmg di Roma e provincia, Pier Luigi Bartoletti -. Nel mio studio le visite sono raddoppiate in questi giorni. È il mix di Covid, influenza e sintomatologia intestinale. Il peggio deve ancora arrivare perché adesso i casi di influenza sono pochi ma ci aspettiamo il picco a inizio gennaio quando riapriranno le scuole". Bartoletti poi aggiunge: "Rispetto a prima le terapie non sono più legate alla stagionalità dell'influenza perché ora c'è anche il Covid. Da quello che mi risulta anche i pronto soccorso a Roma sono in affanno per il carico di accessi".

Un fine anno "difficilissimo per i pronto soccorso del Lazio e per le operatrici e gli operatori che in questi giorni stanno facendo i salti mortali per garantire il diritto alla salute nella nostra regione", che spiega anche Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio: "Un cittadino su cinque è in attesa in tutte le strutture del Lazio dove sono presenti oltre 2500 cittadine e cittadini, un dato in costante aumento negli ultimi giorni".

"La Regione metta in campo degli sforzi straordinari"

"Ancora una volta a soffrire di più è il policlinico Umberto I. Tutto il quadrante est della Capitale soffre ancora gli effetti negativi dovuti all'incendio dell'ospedale di Tivoli, ma è tutto il sistema dell'emergenza urgenza del Lazio in grande difficoltà", ricorda Di Cola.

"Per evitare che la situazione addirittura peggiori dopo la fine delle feste natalizie, con l'arrivo del picco dell'influenza e del Covid, serve che la Regione metta in campo degli sforzi straordinari per potenziare il personale nelle strutture pubbliche - ribadisce il segretario - accelerando le stabilizzazioni e le nuove assunzioni di personale ma soprattutto metta in campo azioni per rafforzare la rete territoriale e distrettuale e delle cure primarie per fornire reali alternative alle cittadine e ai cittadini al pronto soccorso. Ci aspettiamo che la Regione, visti gli scarsi risultati raggiunti in questi mesi, cambi metodo rispetto al 2023 e ascolti le proposte delle organizzazioni sindacali per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e le condizioni di lavoro degli operatori", prosegue Di Cola.