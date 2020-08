Coronavirus, otto giovani positivi al rientro da Malta. Un altro caso da Ibiza

Nove nuovi casi di giovani positivi al Coronavirus, tutti di rientro dalle vacanze. A renderli noti è l'Asl Roma 3. Due "mini cluster" individuati e circoscritti secondo quanto riferisce Salute Lazio che spiega: "La Asl Roma 3 comunica la positività di 8 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta dove sono stati in vacanza per una settimana. Avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti". Quindi l'appello: "Massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione non bisogna abbassare la guardia".

Cluster da Malta a Roma: cosa si sta facendo

La Regione Lazio specifica che il gruppo dei ragazzi provenienti da Malta era composto da 10 persone. Di questi otto sono risultati positivi. I familiari e gli altri contatti stretti sono stati identificati e messi in isolamento. Sono stati comunicati al Seresmi i voli tra Fiumicino-Malta e i locali frequentati sull'isola. Uno dei ragazzi della comitiva di Malta, che era rientrato a Roma in anticipo il 3 agosto è stato rintracciato a Trento dove nel frattempo si era recato in vacanza con la famiglia. Il giovane, secondo quanto si apprende, è stato messo in isolamento in albergo.

Un caso di ritorno da Ibiza

E l'assessorato alla Sanità della regione Lazio aggiunge poi la notizia di "un nuovo positivo di ritorno da Ibiza il 31 Luglio dove aveva alloggiato in una villa con amici. È stato avviato il contact tracing internazionale".

Quindi l'assessore Alessio D'Amato si rivolge ai più giovani: "Voglio rivolgere un appello ai ragazzi a fare attenzione con il Covid non c’è da scherzare, si rischia di mettere a repentaglio voi e i vostri affetti più cari. Ci attendiamo un aumento dei casi".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.