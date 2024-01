Case ex Ater Donna Olimpia, l'azienda respinge le accuse di scarsa manutenzione

Alla fine del 2023 la manutenzione e l'emergenza sociale che riguardano i lotti ex Ater di via Donna Olimpia a Monteverde sono finite, nuovamente, al centro della polemica. Gli inquilini degli alloggi, ancora per il 50% di proprietà dell'azienda di edilizia pubblica, hanno presentato una raccolta firme - depositata anche al vicino commissariato di quartiere - e ottenuto un incontro pubblico con il XII municipio. Gli abitanti, oltre a termosifoni spenti e problemi di manutenzione, denunciano episodi di violenza, spaccio di droga, racket di occupazioni. L'Ater ha deciso di dire la sua, toccando però solo la questione relativa alla gestione degli immobili.

Case Donna Olimpia, Ater si svincola dalle responsabilità

Innanzitutto l'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica, specifica di essere proprietaria del 50% delle 540 unità immobiliari del civico 30 di via di Donna Olimpia. Quindi 270 appartamenti. "Dal 2014 - ricorda però Ater - il complesso residenziale ha un'amministrazione autonoma, quindi è gestito da un amministratore di condominio nominato in assemblea". Insomma, come succede in molti altri contesti sparsi a Roma, tra vendite e riscatti di alloggi popolari, i lotti sono diventati condomini misti, nei quali Ater "partecipa esclusivamente in qualità di condomino". Partecipa alle assemblee, paga le sue quote, vota le decisioni all'ordine del giorno. Con un certo peso in quanto a millesimi, senza dubbio.

"La gestione e la manutenzione è in capo all'amministrazione condominiale"

Rispetto alle manutenzioni, che da quanto emerge non sarebbero impeccabili, l'Ater si "smarca" senza giri di parole: "Si precisa che la gestione amministrativa, contabile e manutentiva dei lotti - si legge nella nota - è di competenza dell’amministratore di condominio che svolge le sue funzioni con il mandato dell’assemblea dei proprietari. L’azienda precisa inoltre che, anche in virtù della consistente percentuale millesimale di proprietà, ha da sempre garantito la presenza alle assemblee condominiali e la corresponsione delle quote di propria spettanza relative ai bilanci annuali approvati e, al fine di scongiurare la sospensione dei servizi erogati, ha provveduto a versare ingenti somme relative ad annualità di gestione non approvate a consuntivo, sostituendosi, spesso, ai propri inquilini inadempienti".

Ater, quindi, respinge al mittente ogni accusa di menefreghismo, negligenza, disinteresse. E anzi, tiene a precisare di metterci anche molto di tasca propria a causa dei morosi. D'altronde, nella denuncia degli inquilini e in base a quanto emerso nell'assemblea pubblica del 28 dicembre, ci sarebbero diversi appartamenti vuoti o occupati abusivamente proprio al civico 60.

La stoccata: "Sollecitiamo l'amministratore ai propri doveri"

Infine, Ater sottolinea che "nella sua qualità di condomino, pur partecipando proattivamente alle assemblee di condominio e sollecitando l’amministratore ai propri doveri, non può deliberare in autonomia né per quanto riguarda interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, né per l’approvazione dei riparti di gestione". Insomma, la frecciata a chi amministra i lotti è chiara. Ater si considera con le mani legate e priva di ogni responsabilità sullo stato manutentivo delle case.