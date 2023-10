Occupano un palazzo Inps vuoto e pagano la manutenzione. Ora 13 famiglie rischiano lo sfratto

Una palazzina con problemi alle fondamenta che all'alba del Terzo Millennio si svuota gradualmente. Qualcuno fa una soffiata e nel giro di pochi mesi viene di nuovo abitata da famiglie in emergenza. Tutto ciò succede tra il 2000 e il 2004, ma oggi a distanza di vent'anni le forze dell'ordine potrebbero decidere che basta così e i 13 alloggi all'interno devono essere svuotati, perché la proprietà ne ha bisogno. Succede tra Nuovo Salario e Val Melaina, un via Costantino Perazzi, subito dietro via Monte Cervialto.

Le famiglie sotto sgombero nella palazzina Inps

Siamo nel III municipio, in una zona popolosa e popolare, ma non è San Basilio e non è nemmeno Vigne Nuove. Nella palazzina Inps di quattro piani, in cortina, apparentemente uguale a tante altre nella zona, vivono dipendenti pubblici e pensionati. Solo che sono tutti occupanti abusivi da esattamente 19 anni. Quando sono entrati non sapevano - almeno molti di loro - dei problemi di stabilità dell'edificio, già verificati nel 1989 tramite alcuni carotaggi, confermati pochi anni dopo l'occupazione dai vigili del fuoco. In tutto questo tempo, però, nessuno avrebbe detto alle 13 famiglie occupanti di doversene andare perché forse la palazzina crolla. Ma perché l'ente proprietario, l'Inps, vuole tornare in possesso dell'immobile che rientra nel piano di dismissione del patriminio, iniziato da anni e non ancora finito.

Gli occupanti si occupano della messa in sicurezza dell'immobile

"Io sono qui dall'inizio - racconta Antonella, 46 anni, lavoratrice con due figlie minorenni - e i primi cinque anni ho pagato l'indennità di occupazione. Poi ho smesso perché ci siamo resi conto che cadeva a pezzi, entrava l'acqua dal soffitto, le caldaie non andavano e poi sono venuti fuori i problemi con le fondamenta. Siamo noi che abbiamo chiamato i pompieri appena sono uscite fuori delle crepe spaventose nell'appartamento al piano terra di un'altra inquilina. Ci è stato detto detto dall'ufficio stabili pericolanti del Comune che se non fosse avvenuto alcun intervento di messa in sicurezza, ce ne saremmo dovuti andare. Era il 2007, noi siamo andati dal Gabinetto dell'allora sindaco Veltroni proponendo di fare di tasca nostra: ci hanno detto di sì. E così abbiamo pagato il monitoraggio per cinque anni e il siringaggio con resina espansa. Poi abbiamo messo mano al locale caldaie, alle caldaie stesse, alle infiltrazioni del terrazzo. Tutto noi, perché Inps dal 2004 a oggi è venuta una volta per un sopralluogo".

L'11 ottobre accesso dell'ufficiale giudiziario

Alla questione si è interessato il sindacato inquilini Asia-Usb: "Lì ci sono persone di oltre novant’anni, signore con patologie o con redditi estremamente bassi percettori di assegni sociali - spiega Fabio Catalano - c’è anche una signora più giovane con un reddito da impiegata pubblica ma con due figli a carico e una patologia. Mediamente parliamo di un ceto basso. Dopo vent’anni di quasi silenzio assoluto dell’ente gestore, l'11 ottobre inizieranno gli accessi dell'ufficiale giudiziario. Come Asia vorremmo che le famiglie venissero ricollocate altrove in caso di ristrutturazione obbligatoria della palazzina".

L'assessore municipale: "Convocheremo Inps"

L'assessore alle politiche abitative del III municipio, Luca Blasi, ha già incontrato i nuclei sotto sgombero: "Ci siamo presi carico della situazione - conferma a RomaToday - e convocheremo un incontro con Inps. Abbiamo già avvisato il commissariato di zona, dicendo loro che siamo consapevoli dell'accesso dell'11 ottobre e non vorremmo situazioni gravi a via Perazzi. Ora chiederemo alla direzione patrimonio di Roma Capitale di congelare la situazione, garantendo il diritto alla casa per tutte e tutti".

La mamma sola con due figlie minori

Nel frattempo Antonella da settembre ha iniziato a pagare un affitto a poca distanza dall'alloggio occupato: "Sono stata costretta - quasi si giustifica - perché non posso far vivere alle mie figlie uno sgombero con le forze dell'ordine, l'ambulanza e tutto ciò che comporta. Io guadagno 1.600 euro al mese, ho già il quinto dello stipendio impegnato, adesso pagherò tra affitto e condominio 1.100 euro al mese ma le mie figlie non devono subire traumi ed essere sradicate da un contesto in cui sono nate e cresciute: vanno a scuola in zona, seguono corsi e lezioni in zona, io ho una patologia e seguo delle cure nel quartiere. Non voglio e non posso andare via, sono sola e la mia rete sociale è qui, non altrove".

La lotta di Asia Usb

Ma per una Antonella mamma single di 46 anni che, facendo fatica, riesce a pagarsi un affitto in zona, ci sono ultranovantenni che difficilmente potranno ricollocarsi autonomamente altrove: "Malati di cuore, malati con terapie salvavita, madri con figli minori o semplicemente delle persone che, a causa di problemi economici, non riescono ad arrivare a fine mese - denuncia Asia Usb - e che, quindi, non possono permettersi un altro alloggio. Inutile dire che le famiglie non ci stanno e oltre a fare rete tra loro e con le realtà solidali attive sul territorio, rivendicano non solo la ferma volontà di rimanere negli alloggi, ma anche il diritto ad abitare in una condizione sicura e dignitosa".