Roma cede otto immobili all’Asl. Ecco i quartieri dove apriranno nuovi presidi sanitari

Otto nuovi presidi sanitari pubblici sul territorio di Roma. La novità arriva dall'assemblea capitolina, che il 9 gennaio ha approvato una delibera con la quale il Campidoglio cede gratuitamente un immobile e altri sette passano alle Asl cittadine tramite una concessione, sempre gratuita, della durata di sei anni rinnovabili per altri sei. Grazie ai fondi del Pnrr, diventeranno case di comunità, presidi ospedalieri e centrali operative a servizio della cittadinanza, in ottemperanza alla Missione 6 Salute "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale". Un finanziamento che, a livello nazionale, conta su 2 miliardi di euro, mentre per il solo Lazio è pari a circa 63 milioni di euro.

Le case della comunità negli immobili comunali

Il primo atto concreto che ha portato a questa definizione di passaggi amministrativi è del 2 agosto scorso. In quell'occasione, tramite una nota inviata tramite Pec, la Regione Lazio comunicata a Roma Capitale l'elenco dei beni da trasferire in proprietà e da concedere a uso gratuito, ad integrazione dell'elenco già deliberato nel 2022. Si tratta di un bene indisponibile a titolo di cessione gratuita (ai sensi della legge 833 del 1978) e sette immobili in concessione gratuita.

Fondi Pnrr per la rete sanitaria pubblica

Grazie ai fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, continua quindi la realizzazione di case della comunità e presidi territoriali che facciano da "filtro" rispetto all'affollamento dei pronto soccorso e degli ambulatori dei medici di base, interagendo con le case della salute già presenti. Ad oggi, come è possibile verificare sul sito di Salute Lazio, sono sette le case della salute attive nella Capitale, da Prati a Labaro, da Ostia a Trastevere. In totale nel Lazio sono 22, presenti anche nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.

A Roma previsti 60 presidi: ecco dove si troveranno

La Missione 6 del Pnrr per il Lazio (63,6 milioni di euro) prevede 60 case della comunità nelle Asl Roma 1, 2 e 3. Venticinque nell'Asl Roma 1, distribuite tra piazzale dei Partigiani, via Luzzatti, via Morosini, via Fra' Albenzio, viale Angelico, Circonvallazione Nomentana, via Tagliamento, via dei Frentani, via Dina Galli, via Lampedusa, via Salita della Marcigliana, via Paolo Monelli via Boccea 271, via Boccea 625, via Tornabuoni, via Valle Aurelia, via Mezzoldo, piazza S.M.della Pietà, piazza San Zaccaria Papa, via Cassia via della Stazione di Cesano, via San Daniele del Friuli, viale Tor di Quinto. Ventiquattro nell'Asl Roma 2: via Pietralata, via del Peperino, via Mozart, via del Frantoio, Villa Tiburtina a Casal de' Pazzi, via della Rustica, via degli Eucalipti, via Giacomo Bresadola, via Niccolò Forteguerri, via Torricella Sicura, via Tommaso Agudio, via Tenuta di Torrenova, via dell'Arco di Travertino, via della Stazione di Ciampino, via Cartagine, via Antistio, via Monza, via Malfante, via San Nemesio, via del Casale de Merode, via Camillo Sabatini, via Giovanni Frignani, via Giuseppe Marotta, via Ardeatina. Infine 11 per l'Asl Roma 3 a via Coni Zugna e via Aurelia km 3060 (Fiumicino), Lungomare Toscanelli, via Casalbernocchi e via Lino Liviabella (Ostia), Via Vaiano a Corviale, largo Quadrelli a Ponte Galeria, via Portuense, via della Consolata, via Longhena e via Bernardino Ramazzini.

Quali sono e dove si trovano gli immobili ceduti dal Campidoglio

La delibera dell'assemblea capitolina approvata il 9 gennaio e illustrata dall'assessore al patrimonio Tobia Zevi include un bene a titolo di cessione gratuita a via dei Frentani 6 e sette beni da assegnare gratuitamente per sei anni rinnovabili per altri sei. Questi si trovano a via Paolo Monelli 2 nel quartiere Talenti, a via di Torre Spaccata 157 (piano seminterrato, piano terra e primo piano), via Cassia 472, via Francesco Paolo Bonifacio, via del Frantoio 44, via Lino Liviabella 70, via di Boccea 271 e infine via Longhena 96. Vengono così coperti i quadranti di Talenti-Porta di Roma-Bufalotta in III municipio, Torre Spaccata (V e VI municipio), Tiburtino III-Pietralata-Santa Maria del Soccorso in IV, Infernetto-Casal Palocco, Pisana, Torraccia-Casal Monastero-San Basilio sempre in IV, Tomba di Nerone-Cassia e Valcannuta.