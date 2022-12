I lotti Ater di Pietralata al gelo da 15 giorni

I riscaldamenti negli stabili Ater di Roma avrebbero dovuto essere accesi il pomeriggio di lunedì 21 novembre, come da avviso sul sito dell'azienda territoriale di edilizia residenziale. Così, in molti casi, non è stato. Sicuramente, da quanto raccontato dagli inquilini, non nel lotto C di via Pomona 13 a Pietralata, IV municipio, periferia est della Capitale.

I lotti Ater di Pietralata al gelo da due settimane

Da ormai quindici giorni gli abitanti delle dieci scale che compongono il lotto (tre palazzine), ognuna con dieci appartamenti, scoprono di giorno in giorno se riusciranno ad avere un po' di tepore nelle ore serali (dalle 17 alle 21) oppure no. In molti casi, a quanto pare, i caloriferi sono ancora gelidi: "A casa mia il 21 novembre non si sono accesi - racconta a RomaToday Donatella, 63 anni, assegnataria dall'aprile 2017 insieme al figlio maggiorenne - poi sono stati tiepidi per un paio di giorni, ma dal 24 novembre più nulla".

Caldaia guasta, soluzione attesa in un paio di giorni

Il motivo, riferito dai tecnici della società che si occupa della manutenzione della caldaia dei lotti, oltre che dell'accensione annuale, è la presenza contemporanea di tre guasti: "Me lo ha detto uno degli operai proprio ieri, lunedì 5 dicembre - continua Donatella - che ha promesso di risolvere il problema in massimo 48 ore". Sta di fatto che Donatella e il figlio la notte si incontrano nel corridoio di casa tremanti dal freddo, data l'assenza di calore durante la giornata e le temperature più rigide: "Io come altri pago il riscaldamento ogni mese - ricorda - e non vedo perché dovrei stare in queste condizioni, consumando elettricità per una pompa di calore che sono riuscita a installare. Con i rincari che ci sono adesso arrivano delle mazzate pesanti".

"Perché Ater ha impiegato così tanto a mandare i tecnici?"

La situazione dovrebbe risolversi prima dell'Immacolata, ma Donatella e gli altri inquilini di via Pomona si chiedono "perché Ater ci abbia messo tutti questi giorni prima di allertare la ditta e mandarla a verificare il problema - conclude la 63enne - solo dopo numerose mail e telefonate. Una legale ci ha detto che avremmo potuto mandare una diffida, ma abbiamo preferito aspettare. Sta di fatto che potremmo anche pretendere un risarcimento".