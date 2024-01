Spaccio, occupazioni abusive, manutenzione assente. Da Donna Olimpia l'allarme degli inquilini Ater

Oltre 600 alloggi, circa 1.800 persone. E per molte di loro muoversi tra i cortili interni e tornare a casa da diversi anni è motivo di timore, se non vero e proprio terrore. Siamo a via di Donna Olimpia 30, quartiere Gianicolense, due passi da Villa Pamphilj, quattro chilometri da Città del Vaticano. Le case, per la maggior parte, sono di proprietà dell'Ater di Roma ma le condizioni di manutenzione e quelle sociali lasciano molto più che a desiderare.

Degrado e illegalità nei lotti ex Ater

Il racconto che viene fatto da chi ci vive e dal comitato di quartiere Gianicolense è estremamente grave e riporta una situazione di degrado per la quale, ad oggi, non sembra ci siano soluzioni. Da anni gli inquilini denunciano infiltrazioni, crepe, termosifoni spenti in pieno inverno, racket delle occupazioni abusive e spaccio di sostanze stupefacenti. In diverse occasioni le forze dell'ordine sono dovute intervenire, ma negli ultimi due anni le cose sono andate peggiorando. E alcune attività commerciali e di servizio ospitate nei locali di proprietà dell'ente hanno chiuso, lasciando gli spazi abbandonati alla mercé di vandalismo e sporcizia.

Termosifoni spenti

"Dalla fine di novembre abbiamo ricevuto segnalazioni riguardo agli impianti di riscaldamento non funzionanti - spiega Leandro Fugnitto, presidente del comitato di quartiere Gianicolense - . Purtroppo l'Ater, che nel condominio al civico 30 ha la maggioranza dei millesimi, non fa manutenzione". I lotti di via di Donna Olimpia 30, come anche al civico 5 e al 56, sono stati in parte riscattati o venduti sul mercato. Ma l'azienda territoriale di edilizia residenziale ha ancora rilevanza nelle decisioni ed è proprietaria di centinaia di alloggi, oltre che di una parte di locali commerciali ai piano terra.

La denuncia degli inquilini

Nelle scorse settimane, inoltre, un nutrito gruppo di inquilini Ater ha lanciato una raccolta firme, portata anche al vicino commissariato di Polizia, nel quale si denunciano non solo i disagi tecnici e la carenza di manutenzione, ma anche fatti di vera e propria cronaca, dallo spaccio di droga alle estorsioni legate al traffico di appartamenti abusivi, messi in affitto da parte di soggetti che non hanno alcun titolo e fanno leva su famiglie in emergenza abitativa, disposte anche a pagare per poter occupare gli immobili vuoti. "La petizione è stata inoltrata al commissariato di Monteverde - spiega Fugnitto - perché all'interno si sottolineavano fatti penalmente rilevanti. E abbiamo incontrato il presidente del XII municipio, Elio Tomassetti".

Spaccio e case occupate

Come dicevamo, le criticità dei lotti ex Ater di via Donna Olimpia hanno origini antiche. Nel novembre 2016 alcune crepe misero a rischio la stabilità degli immobili, anche se l'evacuazione delle famiglie abitanti venne scongiurata. A febbraio 2021 le denunce anonime degli inquilini, che già palesavano forti disagi nel muoversi all'interno del condominio del civico 30 a causa di attività criminali diffuse, arrivarono sul tavolo delle consigliere e dei consiglieri regionali. “Ho proposto l'installazione di un sistema di videosorveglianza - spiegò quasi tre anni fa l'allora consigliera del M5S Valentina Corrado - oltre ad un sopralluogo da parte della Commissione per far sentire la presenza delle istituzioni”. La commissione sicurezza che si riunì nell'inverno 2021 vide la partecipazione dell'ex direttore di Ater Roma, Andrea Napoletano, divenuto poi capo staff di Nicola Zingaretti in Regione. Pochi mesi dopo, a maggio 2021, la Polizia di Stato fece irruzione in diversi appartamenti occupati al civico 30, rinvenendo sostanze stupefacenti e allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, liberando tre alloggi occupati senza titolo. Un anno fa, a febbraio 2023, un nuovo blitz che portò all'arresto di due pusher che avevano fatto dei lotti di via Donna Olimpia la loro base di spaccio.

L'assemblea pubblica con il XII municipio

Fino ad oggi, però, sembrerebbe che nulla sia stato fatto e per questo lo scorso 28 dicembre il minisindaco Elio Tomassetti ha incontrato gli inquilini durante un'assemblea pubblica. "Non abbiamo alcun tipo di competenza purtroppo - le parole del presidente Pd a RomaToday - , tuttavia stiamo cercando di sollecitare un’apertura con Ater di un tavolo affinché si prenda in carico queste situazioni e chiediamo che tra i tanti locali abbandonati, ci siano spazi anche da aprire al pubblico. Si darebbe così un segnale di presenza maggiore da parte delle istituzioni. I fatti che vengono raccontati (spaccio, racket di occupazioni, ndr) ci sono, le forze dell’ordine attenzionano già la situazione". "In questi giorni chiederemo al Prefetto l'apertura di un tavolo specifico - ha poi ribadito davanti ai cittadini riuniti a via di Donna Olimpia - . Tuttavia, per noi sicurezza vuol dire anche riaprire gli spazi pubblici a servizi per tutte e tutti: continueremo la nostra battaglia per farci affidare da Ater e Regione Lazio degli immobili all'interno del complesso immobiliare che sono in stato di abbandono da anni".

RomaToday ha chiesto una dichiarazione all'attuale direttrice generale "ad interim" di Ater Roma, l'avvocato Edoarda Rolli, ma al momento in cui si scrive non è stato possibile riceverla.