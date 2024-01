"Ater ha un debito e non fa approvare i bilanci". A Monteverde i lotti ex popolari abbandonati al gelo e al degrado

Non si spegne la polemica sulle condizioni di degrado e abbandono dei lotti ex popolari di via Donna Olimpia 30 a Monteverde, tra le altre cose al freddo da novembre non essendo funzionante l'impianto di riscaldamento. Dopo la petizione degli inquilini e abitanti portata in commissariato, un'assemblea pubblica il 28 dicembre organizzata dal comitato di quartiere Gianicolense-Donna Olimpia e l'attenzione di media e tv, si è anche tenuta una commissione capitolina patrimonio. Ma lo scontro tra abitanti, inquilini e Ater - che ha la proprietà della metà degli alloggi - rischia di aggravarsi sempre di più e uscire dalle assemblee condominiali per finire in tribunale.

Una commissione capitolina sulle case di Donna Olimpia

Partiamo dalla commissione. Convocata dal Pd Yuri Trombetti, ha visto la partecipazione anche di Ater, con il dirigente Ponziano Follega, del presidente del comitato di quartiere Gianicolense-Donna Olimpia Leandro Fugnitto, del presidente del XII municipio Elio Tomassetti e di una rappresentanza di proprietari di via Donna Olimpia 30, acquirenti di appartamenti un tempo di proprietà pubblica.

L'attacco di Ater: "La nostra morosità non è certificata"

A partire all'attacco è l'azienda territoriale di edilizia popolare, che si difende dalle accuse di avere un debito "monstre" che, di fatto, impedisce ogni azione da parte del condominio. Una cifra intorno ai 900mila euro: "Ma chi certifica questa morosità - chiede Follega - visto che dal 2018 non viene approvato un bilancio dal condominio? Sulla base di quali documenti si asserisce che Ater ha una morosità di questo genere? Non nego che ci siano inquilini Ater che si possano essere resi morosi, ma la normativa prevede che siano loro a dover pagare. In prima battuta non siamo noi a essere morosi, per quanto abbiamo comunque versato centinaia di migliaia di euro per consentire al condominio di andare avanti. In cinque anni, anche per garantire il riscaldamento, abbiamo versato quasi 1 milione di euro. Dove sono finiti questi soldi?".

Termosifoni gelidi, l'impianto è rotto

Evidentemente non per ripristinare l'impianto termico dei lotti, perché i termosifoni sono gelidi e non è la prima stagione invernale in cui si verifica questo disservizio, vissuto da anziani, bambini e disabili e da inquilini e proprietari indistintamente: "Nessuna assemblea ha mai deliberato a riguardo - accusa Follega di Ater - e oggi le centrali sono disattivate in quanto non funzionanti. La spesa per i lavori è ingente, tutti dovranno contribuire, ma solo dopo aver deciso tutto in assemblea. L'attuale amministratore, fortemente contestato dagli altri condomini, è stato sollecitato da noi per convocare entro 15 giorni una riunione straordinaria a riguardo".

I proprietari: "Due anni a parlare di Superbonus e nessuna soluzione"

La difesa di Ater, però, non va giù ai proprietari. Una di loro, intervenendo in commissione, replica: "Siamo stati due anni in gabbia perché dovevamo approvare i lavori del Superbonus da 55 milioni di euro - racconta - anche l'11 settembre 2023 al primo punto all'ordine del giorno di un'assemblea, convocata dal nuovo amministratore, si chiedeva di firmare il contratto d'appalto. I bilanci, nel frattempo, sono rimasti all'angolo. Ma il debito Ater c'è, esiste. Quello che stiamo facendo ora noi proprietari è impugnare la nomina dell'amministratore, che vi siete votati da soli, quindi è illegittima. Se i bilanci non sono stati approvati è perché gli amministratori non lo hanno fatto, non hanno lavorato".

A margine della commissione, interpellati da RomaToday, i proprietari di via Donna Olimpia 30 hanno contestato le affermazioni di Follega: "L’Ater, quando paga, non si sostituisce ai propri inquilini inadempienti - fanno sapere - ma fa quello che è tenuta a fare quale proprietaria degli alloggi. Chi risponde nei confronti del condominio dei debiti riferibili alle unità immobiliari è, infatti, per legge sempre il proprietario e non l’assegnatario o l’affittuario. Per cui l’Ater, quale proprietaria, ha l’obbligo di pagare il condominio in maniera regolare, avendo poi l’onere di agire nei confronti dei propri inquilini per ottenere da questi le somme dovute a titolo di contributi condominiali".

Parla l'avvocato Ranalli: "Ater non fa votare i bilanci. Debito da 964mila euro"

Una spiegazione ulteriore arriva a RomaToday dall'avvocato Luca Ranalli, legale al quale si sono rivolti circa 150 proprietari di via Donna Olimpia 30: "Per nominare un amministratore servono sia la maggioranza millesimale, che ha Ater, sia quella fisica, degli intervenuti in riunione - spiega l'avvocato - . Quando è stato nominato l'ultimo, nel 2023, questa seconda maggioranza non c'era. Quindi è una nomina illegittima. Sui bilanci, poi, c'è da dire questo: nonostante dal 2018 ad oggi siano sempre stati presentati, non hanno mai ricevuto l'approvazione del condominio, perché Ater ha fatto in modo di non votarli o non dare la delega, votando e delegando solo per ciò che le faceva comodo. Come quando si è deciso l'amministratore. Questo ha impedito anche di inviare un decreto ingiuntivo ad Ater, perché non essendoci bilanci approvati è impossibile procedere su questa strada. Ma i proprietari si sono stancati, non vogliono più essere presi in giro e sarà un tribunale a decidere. Intanto sulla legittimità dell'amministrazione attuale, poi se Ater continuerà a latitare sulle sue responsabilità, anche sul resto. Il debito ammonta a 964mila euro. Va verificato? Va fatta una revisione perché ci potrebbero essere cifre sbagliate e pagamenti riportati erroneamente? Ok, si facesse. Ma verrebbe comunque fuori una cifra importante rispetto alla morosità. E' da novembre 2022 che Ater chiede tempo, perché deve verificare le cifre: dopo oltre un anno a che punto siamo?".

I prossimi passi sono chiari. L'avvocato Ranalli, a nome di 150 abitanti, ha chiesto la convocazione di un'assemblea straordinaria ("non poteva certo farlo solo Ater, servono due condòmini"), nel frattempo ha scritto ad Ater, XII municipio e Roma Capitale avvertendo su cosa potrà succedere in futuro: "In qualche settimana Ater deve intervenire, facendo ciò di cui è responsabile in quanto proprietario con la maggioranza. Altrimenti si finisce davanti a un giudice".

Forza Italia difende Ater e attacca il Pd

Sul tema interviene anche Forza Italia, che difende Ater: "Negli alloggi popolari di via di Donna Olimpia a Monteverde mancano i riscaldamenti a causa dell'assenza di una manutenzione adeguata - scrivoo la regionale Roberta Della Casa e il consigliere del XII Alessandro Galletti - . Nonostante la responsabilità di questi problemi non ricada direttamente su Ater, perché parte dei locali è di proprietà privata, e dunque soggetta ad amministratore di condominio, il Pd capitolino continua strumentalmente a scaricare l’emergenza sull'ente di edilizia pubblica regionale. Chiediamo al Pd di prendere immediatamente provvedimenti contro il degrado di questo quartiere, nell’interesse dei cittadini che abitano nei suddetti alloggi, e sollecitiamo l'amministrazione dei condomini interessati ad avviare i lavori di manutenzione necessari, evitando di farsi strumentalizzare da un partito, che guarda caso, governa Roma e ha una sede proprio in uno di quei locali. È doveroso garantire ai cittadini di via Donna Olimpia condizioni abitative dignitose e sicure. Forza Italia continuerà a vigilare sulla situazione”.