Sindacati e inquilini ultrasettantenni impediscono l'accesso della proprietà nelle case messe all'asta

Nella mattinata di venerdì 6 ottobre era prevista l'ultima visita da parte di potenziali acquirenti prima dell'asta che riguarda 87 appartamenti di via Salaria 142 a Monterotondo Scalo. Case abitate per lo più da anziani, trasferiti dal Comune di Roma a metà anni Settanta dall'area dove oggi corre un pezzo di Tangenziale Est che tutti chiamano "Olimpica", nel II municipio. Un picchetto di inquilini e sindacalisti di Asia Usb, però, ha fatto saltare i programmi della proprietà, nonostante la presenza delle forze dell'ordine.

Le case popolari di Monterotondo messe all'asta

Gli appartamenti di Monterotondo Scalo sono stati messi all'asta dal curatore fallimentare della Pegaso 90, società proprietaria di cinque palazzine costruite negli anni Settanta e utilizzate subito dopo dal Comune di Roma per collocare 90 famiglie trasferite dal quartiere Africano. Il fallimento della proprietà degli immobili, sopraggiunto nel 2019, ha fatto sì che il curatore decidesse di fare cassa con gli appartamenti per ristorare i creditori. Tre sono stati già venduti (ancora abitati dagli inquilini del Comune), gli altri andranno all'asta martedì 10 ottobre. Asta che il comune di Monterotondo, intervenuto più volte con il sindaco Riccardo Varone, vorrebbe venisse sospesa. Ad oggi non sarà così e per questo il curatore ha chiesto l'intervento della forza pubblica per permettere l'accesso dei potenziali acquirenti.

Il fronte comune di inquilini e sindacalisti

Un picchetto di inquilini, coordinato dal sindacato romano Asia Usb, si è messo in mezzo. "Si sta consumando l'ennesima ingiustizia - spiegano da Asia - con la polizia in assetto antisommossa che sta tentando di accedere agli immobili per farli visitare. Noi insieme alle famiglie presidiamo l'immobile": Dalle prime ore del mattino e fino a dopo le 12 di venerdì si sono fronteggiati a distanza ultrasettantenni, molti in sedia a rotelle o con deambulatori e agenti delle forze dell'ordine, coadiuvati da un mezzo blindato parcheggiato subito fuori il cancello del civico 142. Nessuno scontro fisico, qualche coro urlato al megafono, scambi di opinioni e alla fine tutti a casa.

Il 10 ottobre gli alloggi verranno battuti

Nessun potenziale acquirente ha visitato gli alloggi all'asta, nessun agente ha forzato il cordone di inquilini e sindacalisti. "Asia usb e i movimenti per il diritto all’abitare chiedono che il Comune di Roma acquisisca le case di via Salaria 142 - l'appello reiterato dei sindacati - tramite la manifestazione di interesse pubblico. In questo modo si tutelerebbe il diritto all’abitare delle famiglie, deportate allora e adesso cacciate per far spazio alla speculazione immobiliare". Martedì prossimo, però, è molto vicino: il Comune di Roma non comprerà le case e nessuna sospensione sembra essere all'orizzonte. Sembra, infine, che la proprietà degli immobili abbia chiesto lo sgombero forzato degli alloggi.