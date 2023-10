Sospesa l'asta delle case Erp di Monterotondo. Gli inquilini esultano a metà: "Senza prelazione ce le soffiano gli speculatori"

Le case Erp di Monterotondo non andranno all'asta. Per ora. La seduta del 10 ottobre non è andata più a buon fine, sembrerebbe per un intervento del Comune di Roma. La decisione da parte del curatore fallimentare della Pegaso 90, società proprietaria di cinque palazzine in via Salaria 142, è arrivata dopo che venerdì 6 gli inquilini hanno opposto resistenza impedendo l'accesso ai potenziali acquirenti, intenzionati a visionare gli appartamenti prima di presentare eventuali offerte.

Sospesa l'asta delle case Erp di Monterotondo

La novità è arrivata nella giornata stessa del 10, attesa con fibrillazione dalle 87 famiglie di Monterotondo Scalo che abitano, come inquilini Erp di Roma Capitale, in alloggi costruiti da un privato a metà anni '70 e di proprietà di una società, la Pegaso 90, che nel 2019 ha dichiarato fallimento. In totale sono 90 le unità immobiliari, ma tre sono state già acquisite, sempre all'asta, prima dell'estate. Con gli affittuari che ancora ci vivono (e pagano il canone, come Italo Pazizani). Una novità positiva che però non sgombera totalmente il campo dalle criticità.

Riesce il pressing di Roma e Monterotondo, ma il problema resta

L'asta, infatti, è stata sospesa ma non annullata definitivamente. Le rimostranze degli inquilini supportati dal sindacato di base Asia Usb e l'opera diplomatica portata avanti dall'assessore alle politiche abitative di Roma Capitale Tobia Zevi e dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, hanno sicuramente posto un freno alla volontà dei curatori fallimentari di proseguire nell'intento di mettere all'incanto gli alloggi, ma non hanno ancora portato a una soluzione per le famiglie, che si trovano ancora in emergenza abitativa e con la spada di Damocle di uno sfratto che potrebbe avvenire in futuro, non troppo in là da venire. L'obiettivo del dipartimento patrimonio capitolino, a quanto si apprende, sarebbe quello di agevolare in ogni modo l'acquisto da parte delle famiglie che possono permetterselo, ma fuori dall'asta.

"Potremmo pagare le conseguenze del picchetto del 6 ottobre"

"Da una parte fermare l'asta è stato positivo - spiega a RomaToday Tonino Di Natale, 76 anni - per avere tempo di trovare una soluzione. Ma dall'altra l'aver fatto opposizione fisica venerdì scorso potrebbe scatenare una reazione da parte della proprietà". Le voci che girano, non supportate però da alcuna decisione ufficiale, sono quelle di una possibile richiesta di sgombero da parte dei curatori fallimentari alla Prefettura, conseguenza dell'impedimento all'accesso agli alloggi e relativo annullamento della seduta d'asta del 10 ottobre.

Gli inquilini chiedono il diritto di prelazione per l'acquisto

Tonino, che si è trasferito a Monterotondo Scalo 47 anni fa dopo aver vissuto in una pensione per sfrattati alla stazione Termini, non è tra quelli che riuscirà a comprare casa qualora venisse offerta la possibilità di farlo: "Il mutuo non me lo danno - ammette - perché sono troppo in là con gli anni e non ho garanti. I miei tre figli si sono sposati e hanno tutti acquistato casa altrove, sempre a Monterotondo. Tra le altre cose non abbiamo alcuna prelazione, quindi per chi potrebbe comprare, c'è il concreto rischio di trovarsi a dover competere in una nuova asta con gli speculatori che hanno messo nel mirino le nostre case per un investimento. Di base basterebbero 65mila euro, ma se vengono fatti rialzi si può arrivare anche a 80mila".

"Roma Capitale acquisti gli alloggi"

Delle 87 famiglie rimaste a via Salaria 142, sono circa 40 quelle che chiedono di essere messe nelle condizioni di acquistare, possibilmente con il supporto amministrativo di Roma e Monterotondo nel reperimento di un mutuo, strada che in particolare dal comune tiburtino è stata intrapresa e annunciata precedentemente per voce del sindaco Varone: "Ma poi ce ne sono una quindicina che hanno accettato il trasferimento in alloggi Erp a Roma - aggiunge Di Natale - e quindi ne resterebbero una ventina senza opzioni. A questo punto il Comune di Roma potrebbe acquistarle, lasciando dentro gli inquilini in affitto o magari pensando ad un piano di acquisto. A noi avevano detto che questa soluzione era sul tavolo". Ma come abbiamo scritto tempo fa, Roma Capitale non ha intenzione di comprare alloggi fuori dal suo territorio.