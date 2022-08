Appia Antica, nessuno vuole il casale seicentesco: l'asta per la concessione va deserta

La gara indetta a marzo dall'ente gestore del parco dell'Appia Antica per la gestione del casale delle Vignacce, all'interno della tenuta Muracci dell'Ospedaletto, è andata deserta. Il 12 luglio non si è presentato nessuno interessato a ricevere in concessione l'antico edificio.

Dueila metri cubi di casale e migliaia di ettari di terreno apparentemente non fanno gola a nessuno, nonostante la possibilità di gestire la struttura per un periodo minimo di 6 e fino a 20 anni dietro pagamento di un canone. Per riqualificarlo e rilanciarlo, l'ente aveva deciso di metterlo a bando. Non gratis, ovviamente.

Infatti, secondo il bando, gli interessati avrebbero dovuto depositare come basa d'aste 68.000 euro e garantire un investimento minimo di 343.000 euro, entro tre anni, per corposi lavori di restauro. A rappresentare la spesa maggiore (150.000 euro) è la ricostruzione della porcilaia, sul lato est della struttura, a poche centinaia di metri dalla "regina viarum" e con una incredibile vista che arriva fino a San Pietro.

Nonostante il Parco avesse deciso di prolungare il periodo per i sopralluoghi dal 20 al 29 aprile, l'interesse di potenziali imprenditori non è aumentato e alla fine non sono pervenute offerte di alcun genere. Adesso l'ente dovrà trovare soluzioni alternative di affidamento, più veloci, per evitare che il casale seicentesco, dichiarato di interesse archeologico e sottoposto a vincolo, finisca in malora. Una perdita enorme, considerato che è costruito sopra un probabile impianto medievale, a sua volta sopra una villa rustica romana.

Nel catasto Gregoriano, il casale compare come "casa con corte ad uso della vigna" ed era di proprietà dei Padri Domenicani di Santa Maria sopra Minerva, ceduto a monsignor Fabio Devecchi. All'interno di un locale adibito a magazzino è conservata una vasca ovale con rivestimento interno in laterizio. Murature antiche sono resistite nell'area esterna.

Il Parco regionale dell'Appia Antica ha acquisito il casale e la tenuta agricola nel 2005 ed effettuato un intervento di recupero corposo, ripristinando le condizioni per l'inizio di una nuova attività agricola.