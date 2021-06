Case vecchie, danni e incidenti domestici: un romano su tre non si sente sicuro

Un residente di Roma su tre dichiara di non sentirsi molto al sicuro all’interno della sua abitazione, perché vive in un edificio datato e non saprebbe a chi rivolgersi in caso di danno o incidente domestico. E' quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, che ha evidenziato una significativa preoccupazione per quello che dovrebbe invece essere, da sempre, il rifugio per eccellenza. La ricerca prende le mosse dall'attualità, sia per la valenza che l’ambiente domestico ha assunto nell’anno di pandemia, sia per la presenza di incentivi per ristrutturare il patrimonio edilizio e migliorarne l’efficienza energetica.

Tra i possibili danni e incidenti legati alla propria casa, a preoccupare i romani è in primis il rischio di terremoto (45%), per i suoi potenziali effetti. Seguono altri fenomeni, che possono dipendere da fatalità ma anche da disattenzioni o sistemi non adeguatamente manutenuti, come l’incendio (41%), le fughe di gas (31%), le perdite d’acqua (31%) e il corto circuito (20%). Se un ulteriore 16% si dice preoccupato dagli effetti di eventi atmosferici intensi, ben il 31% segnala, tra i fattori di preoccupazione, anche i piccoli incidenti domestici, come l’inciampo o lo scivolare su pavimenti bagnati, soprattutto se in presenza di oggetti o parti strutturali che potrebbero essere pericolosi per le persone.

Ma come è possibile proteggersi? Se da un lato il 41% dei romani ritiene che occorrerebbero comportamenti quotidiani più responsabili e una minore sottovalutazione dei pericoli legati al vivere la casa, soprattutto quando vi sono bambini o anziani, oltre uno su tre (33%) pensa che sia anche importante rendere gli edifici più moderni nelle strutture, negli impianti e nel livello tecnologico, e un ulteriore 6% sostiene che occorrerebbe maggiore informazione su questi argomenti.

Oltre a questo, gli abitanti di Roma sottolineano anche l’utilità di una polizza assicurativa, anzitutto per le garanzie economiche che offre in caso di spese per la riparazione di danni (47%), ma anche perché permette di contare su professionisti qualificati in caso di necessità (16%) così come di provare un senso più generale di protezione (25%).

"Con la ricerca del nostro Osservatorio abbiamo voluto tracciare un quadro di come gli italiani percepiscano oggi la casa, che è un bene da tutelare e manutenere con attenzione" commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni. "Per rispondere alle esigenze di sicurezza e protezione, noi di Sara Assicurazioni offriamo soluzioni mirate e all’avanguardia, che recentemente abbiamo integrato con una innovativa garanzia per tutelare da possibili controversie burocratiche chi decide di ristrutturare casa avvalendosi delle detrazioni fiscali previste dal Superbonus".