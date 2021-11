La casa di Zera e Naho è stata vandalizzata: ai due anziani era stato impedito l'accesso il giorno prima

Porta spaccata e divelta, probabilmente con un’ascia. Locali interni vandalizzati. Questo quanto accaduto la sera di lunedì 15 novembre nella casa popolare di San Basilio assegnata a Zera e Naho, la coppia di anziani di origini rom a cui è stato impedito l’accesso dagli abitanti del lotto 20 la mattina del 15 novembre. A darne notizia è la stessa Ater, che ha poi provveduto alla messa in sicurezza dell’alloggio.

"Non li vogliamo, la casa è inagibile"

Da una parte inquilini esasperati per lo stato di abbandono che denunciano di vivere. Dall’altra una coppia di anziani, di origini rom, che si sono visti negare l’accesso all’alloggio a loro assegnato. Nel mezzo, una casa attualmente inagibile che Ater ha consegnato al dipartimento Politiche abitative del Comune di Roma con la formula di autorecupero. La cornice è San Basilio, in quel quartiere che ha fatto della lotta alla casa una bandiera ma che oggi vive, come accaduto in altre periferie romane, una guerra tra poveri.

L’alloggio assegnato a Zera e Naho

La casa di via Pergola è entrata nelle disponibilità del comune di Roma lo scorso 29 settembre, ormai libera dalla precedente inquilina. Zera e Naho, 78 e 79, insieme al figlio di 62 con una disabilità, hanno ottenuto l’alloggio popolare con un punteggio di 56 punti, nella graduatoria del 2012, il 15 ottobre 2021. Legittimi assegnatari, quindi, lo scorso 9 novembre hanno visto l’alloggio per la prima volta e firmato l’atto di consegna, in cui vengono indicati anche i lavori di cui a bisogno per renderlo agibile e abitabile: rifacimento dell’impianto elettrico e idraulico, sostituzione della caldaia. Lo scorso 15 novembre, accompagnati da un altro figlio e da un addetto dell’ufficio speciale Rom e Sinti di Roma Capitale, dovevano fare un ulteriore sopralluogo per stabilire l’entità dei lavori da eseguire. Ma il portone era chiuso con la serratura sostituita, mentre gli abitanti del palazzo hanno iniziato a scendere contestando il loro ingresso in questa casa.

L’autorecupero dell’alloggio

L’opzione di consegnare un alloggio popolare in autorecupero è una condizione che, la stessa Ater In evidente affanno con la manutenzione ordinaria degli alloggi e in base alla metratura e al nucleo famigliare assegnatario, propone. Una condizione che permette all’inquilino di entrare in possesso dell’appartamento subito e una volta attuati i lavori (approvato dall’Ente dopo aver visionato i preventivo di spesa) indicato e firmato sull’atto di consegna. “Questo permette all’inquilino di poter scaricare i costi sul canone di affitto - spiegano da Ater -, ma nel caso in cui un inquilino si renda conto che non è nelle disponibilità di effettuare i lavori allora lo facciamo noi, ma con i tempi che si allungano”. A carico di Zera e il marito l’ammodernamento degli impianti, ad Ater l’allestimento della caldaia. Ma visti i danni provocati dai vandali, la situazione potrebbe cambiare.

Il superamento dei campi rom

"Riguardo la fuoriuscita delle famiglie dai campi rom, secondo i dati del Comune di Roma, negli ultimi 3 anni sono state 65 le famiglie che hanno trovato casa in maniera autonoma e 148 le assegnatarie di un alloggio popolare - spiega Carlo Stasolla dell’associazione 21 luglio -. Al loro ingresso non è seguita alcuna protesta perché le famiglie si sono mosse autonomamente, come qualsiasi cittadino romano e quello delle politiche ordinarie è il modello che andrebbe seguito”. “Al contrario a San Basilio - continua Stasolla -, come avvenuto già a Torre Maura e a Casal Bruciato, la famiglia era accompagnata dal personale dell’ufficio Speciale Rom. Spesso lo stigma, senza volerlo, è creato dalla stessa istituzione attraverso quei dispositivi, che con la loro sola esistenza certificano una diversità etnica verso la quale praticare politiche speciali. Che chi vive il disagio della periferia fa fatica a comprendere e accettare e chi vuole strumentalizzare cade facilmente nella tentazione di soffiare sul fuoco. Il problema è e rimane una diversità etnica creata e certificata dall’istituzione stessa".

Una guerra tra poveri

Per Asia Usb, sindacato inquilini che da anni lotta per la corretta assegnazione delle case popolari, quanto accaduto in via Pergola si può riassumere nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Da un lato la condizione in cui versano gli alloggi, ma anche la lentezza con la quale si assegnano. “La guerra fra poveri, cui di tanto in tanto siamo costretti ad assistere, è il risultato di inquilini che si sentono abbandonati, di cittadini estenuati da anni e anni di attesa per l’assegnazione di un alloggio - dice Asia Usb -. Questo suscita proteste indirizzate verso chi sta peggio, anziché nei confronti dei veri responsabili della cancellazione di qualsiasi politica abitativa pubblica”. E viene contestato anche lo strumento dell’autorecupero: “Spesso è in una formula poco chiara - continuano i sindacalisti -, e non siamo certi sia lo strumento più giusto per assegnare le case a chi le attende da tempo e non sempre ha la disponibilità economica per renderle agibili”.

Interpellata telefonicamente da RomaToday, Zera sembra non voler fare un passo indietro: “Abbiamo atteso per anni questa casa e non posso rinunciarci - dice -, non solo per me e mio marito, ma anche per mio figlio che merita una situazione di vita più dignitosa rispetto ad un container dentro un campo nomadi”.