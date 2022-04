La casa di Ennio Morricone in vendita: 12 milioni per una vista da Oscar

Un attico su due livelli, mille metri quadri, terrazzi con vista mozzafiato all'interno di un palazzo storico progettato a fine Cinquecento da Giacomo Della Porta, uno dei massimi esponenti del barocco italiano: è qui che per trent'anni il maestro Ennio Morricone, due volte premio Oscar e tre volte vincitore del Golden Globe, ha trascorso la sua quotidianità. Oggi è in vendita a 12 milioni di euro e l'incarico è stato affidato a Christie's.

Definirlo appartamento è estremamente riduttivo, sia per la quantità di sculture e manufatti dell'antica Roma al suo interno, sia per la vista su piazza Venezia, sia per la storia del cinema italiano che è passata per le sue immense stanze, dalla fine degli anni '80 e fino al 2017, quando Morricone decise di averne abbastanza. Del traffico, del rumore, del caos. Così si trasferì all'Eur, lontano dalla storia, ma più tranquillo e riservato negli ultimi tre anni della sua vita.

Disposto su due livelli, mille metri quadri totali, ha tre ingressi differenti. Al piano inferiore un salone di rappresentanza con soffitti decorati di 5 metri e una vista sull'Altare della Patria, poi uno studio con tre finestre angolari che offrono il Campidoglio. Un secondo soggiorno con sala da pranzo, cucina, quattro camere e quattro bagni. Al piano superiore, caratterizzato da travi in legno a vista risalenti a sei secoli fa e in ottime condizioni, ci sono ben quattro saloni (tre con il camino), una cucina, cinque camere, quattro bagni e una zona "di servizio", con altra camera e bagno.

Chi deciderà di investire 12 milioni di euro (o qualcosa meno, chissà) in questo mega-appartamento da sogno, acquisterà un pezzo di Storia di Roma e dell'Italia.