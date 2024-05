A Roma inaugura una casa per famiglie intitolata a Chiara Corbella "serva di Dio"

A Roma apre un appartamento dedicato a famiglie con gravidanze patologiche. Si trova in zona Trionfale, a due passi da via della Camilluccia. L'inaugurazione ci sarà l'8 maggio e il luogo è stato intitolato a Chiara Corbella Petrillo.

Un appartamento per gravidanze patologiche

"La Casa di Chiara" è organizzata per ospitare e assistere gratuitamente famiglie che devono trasferirsi a Roma, per affrontare gravidanze con patologie prenatali che compromettono la salute del nascituro oppure anche della madre. A promuovere il progetto sono Pro Vita & Famiglia e la Fondazione Cuore in Goccia e la scelta di intitolarlo alla Corbello è dovuta proprio alla storia personale della donna. Nata nel 1984 a Roma, poco dopo il matrimonio rimase due volte incinta e per due volte vennero riscontrate malformazioni del feto incompatibili con la vita. I due bambini vennero fatti nascere, per poi morire dopo pochi minuti.

Inaugurazione in via Marsciano

All'inaugurazione, l'8 maggio in via Angelina Marsciano 20, ci sarà il vescovo ausiliare della Diocesi di Roma Benoni Ambarus, gli assessori regionali Massimiliano Maselli e Simona Baldassarre, i genitori di Chiara (Ansela e Roberto) e il marito Enrico Petrillo. "Solo nell’ultimo anno - spiega Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus - oltre il 79% delle richieste di assistenza giunte all’Hospice Perinatale dell’Ospedale Gemelli proveniva da famiglie residenti fuori dalla Regione Lazio, per trattare patologie prenatali molto serie come: malformazioni strutturali, sindromi polimalformative, cromosomopatie (T18, T21, T13), linfangiomatosi e cardiopatie. I servizi di ospitalità e accoglienza garantiti da La Casa di Chiara - prosegue Coghe - non si limiteranno alle necessità logistiche di alloggio, ma comprenderanno anche servizi gratuiti di supporto sociale, medico, psicologico e spirituale durante l’intero iter clinico e terapeutico. La Casa di Chiara è un progetto di amore per la dignità della vita nascente e di sostegno all’unità della famiglia in una delle esperienze emotive più critiche e delicate da affrontare, qual è la malattia di un figlio ancora in fase di gestazione".

Chiara Corbella "serva di Dio"

Chiara Corbella è morta a Cerveteri nel 2012, a causa di un tumore, solo dopo aver dato alla luce il terzo figlio Francesco, completamente sano. Per far sì che nascesse senza problemi, Chiara ha scelto di ritardare le cure per frenare l'avanzare del tumore (un carcinoma alla lingua), diffusosi poi in tutto il corpo. Nel 2018 è iniziato il percorso di beatificazione, con l'editto firmato dal cardinale Angelo De Donatis. "Per la maggior parte dei medici – scrive Chiara– Francesco era solo un feto di sette mesi. E quella che doveva essere salvata ero io. Ma io non avevo nessuna intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco per delle statistiche, per niente certe, che mi volevano dimostrare che dovevo far nascere mio figlio prematuro per potermi operare".