"Basta confondere l'identità sessuale dei bambini". Pro Vita ancora contro il "terrore gender"

"Basta confondere l'identità sessuale dei bambini nelle scuole. Stop gender e carriera alias". È la nuova campagna cartellonistica di Pro Vita & Famiglia partita da Roma "per ribadire l'assoluta contrarietà delle famiglie italiane - spiega l'associazione - contro qualsiasi proposta di inserire nelle scuole fantomatiche educazioni sessuali o affettive in salsa relativista e arcobaleno". Immediata la reazione delle principali associazioni Lgbtqia che chiedono lo stop alle affissioni e che cessi definitivamente questa "martellante propaganda".

Dall'inizio del suo mandato, lamenta Pro Vita & Famiglia, "Gualtieri ha sostanzialmente fatto tutto il possibile per appoggiare l'agenda Lgbt" e "il suo problema più importante è stato introdurre pervasivamente l'ideologia Lgbt e il gender nella scuole. Infatti, nel 2022 ha istituito un ufficio per i Diritti Lgbt con a capo Marilena Grassadonia, già presidente di Famiglie Arcobaleno. Ormai da mesi - si legge in una nota di Pro Vita & Famiglia - sono numerose le iniziative Lgbt nelle scuole con il sostegno del Comune o addirittura gli incontri, come al municipio XI, per spingere gli Istituti e i Licei ad adottare la Carriera Alias. La stessa Grassadonia, durante una manifestazione pro Ddl Zan a Milano, disse espressamente che 'bisogna entrare nelle scuole'".

La risposta delle famiglie arcobaleno

Parole e azioni contro cui si scagliano unite le associazioni Famiglie Arcobaleno, Rete Genitori Rainbow, Dì Gay Project, Gaynet, Circolo Mario Mieli, Agapanto, Agedo, Plus Roma, Nudi, Libellula, Arco, Rete Lenford. "I movimenti antiscelta di questo Paese dopo aver portato, grazie alle destre di Governo, i propri rappresentanti dentro le istituzioni e aver occupato militarmente i ministeri, continuano ad attaccare la libertà di scelta delle donne, l’autodeterminazione delle persone Lgbtqia, la laicità delle scuole di ogni ordine e grado. Roma è da tempo ostaggio di una martellante propaganda contro le libertà sotto forma di affissioni che ledono la dignità delle donne, dei bambini e delle bambine. È recente la sentenza del Tar che dà ragione al Comune di Roma contro un’associazione antiscelta", sottolineano le organizzazioni arcobaleno stanche di sopportare la "propaganda martellante di chi si oppone a ogni tipo di progetto nelle scuole contro il bullismo omolesbobitransfobico, all’educazione affettiva, sessuale, al consenso e contro gli stereotipi di genere, alle carriere alias per le giovani persone trans".