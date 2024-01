L'agevolazione dei pendolari è salva ma verrà rimodulata

L’agevolazione non sparirà ma verrà rimodulata. Servirà, insomma, che tutti si vengano incontro. Parliamo della “Carta Tutto Treno”, l’abbonamento integrativo dei pendolari del Lazio che permette, a chi ha già un abbonamento regionale Metrebus, di viaggiare su intercity e treni freccia bianca che corrono lungo le stesse linee dei treni regionali. L’assessore ai trasporti della Regione, Fabrizio Ghera, ha avuto un primo incontro con Trenitalia per discutere della questione. Le parti si sono aggiornate alla prossima settimana per cercare di capire come procedere.

Rimodulazione

L’intenzione, come detto, è quella di mantenere l’agevolazione ma con parametri diversi. La Regione, che sborsa circa 1 milione mezzo di euro l’anno per integrare gli abbonamenti di 1.500 pendolari, vorrebbe calmierare i costi. La “Carta Tutto Treno”, infatti, permette di viaggiare, per 12 mesi spendendo 500 euro per la prima classe e 150 euro per la seconda, su treni intercity e freccia bianca. La differenza tra l’abbonamento acquistato dagli utenti e il costo dello stesso viene messo dalla Regione.

Dalla sua, Trenitalia ha il vantaggio non solo di avere treni regionali, su determinate tratte, meno affollati. Grazie alla carta, vengono occupati posti che, altrimenti, rimarrebbero vuoti su altri convogli. Un “servizio” che la Regione sta rivendicando per avere uno sconto sui costi.

Costi elevati

I conti, del resto, sono presto fatti. Per ogni carta acquistata, la Pisana corrisponde a Trenitalia una media di 700 euro, con picchi addirittura di 1.227 euro per la tratta Formia-Latina-Roma di prima classe. Un onere troppo alto per la Regione che vorrebbe ottenere da Trenitalia un congruo sconto.

Le interrogazioni

Il caso era esploso ad inizio gennaio, con l’interrogazione, depositata poi di recente, dai consiglieri di opposizioni Battisti, Panunzi, Valeriani e La Penna. Anche Marietta Tidei, di Italia Viva, ha presentato un’interrogazione analoga. “Riteniamo che l’annullamento o una significativa rimodulazione di questa agevolazione avrebbe diverse conseguenze negative – ha detto Tidei in una nota - a iniziare da un conseguente sovraffollamento dei treni regionali”.

Sono arrivati, poi, anche gli appelli dei pendolari, in particolare quelli del litorale laziale. In generale, sono preoccupati tutti quelli che viaggiano sulle FL1 (Orte-Roma e vv), FL5 (Civitavecchia-LadispoliRoma e vv), FL6 (Cassino –Frosinone-Roma e vv) e FL7 (Formia-Latina-Roma e vv), ovvero le linee ferroviarie interessate dalla Carta Tutto Treno.