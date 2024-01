Le associazioni bocciano l'idea della "Carta Tutto Treno" in base al reddito

Agevolazioni sulla base del reddito, una revisione delle percentuali da corrispondere e una maggiore pubblicità del servizio. Non è ancora stato definito il destino della “Carta Tutto Treno”, l’abbonamento integrativo dei pendolari del Lazio che permette, a chi ha già un abbonamento regionale Metrebus, di viaggiare su intercity e treni freccia bianca che corrono lungo le stesse linee dei treni regionali. Intanto avanzano nuove ipotesi di modifica della misura, fermo restando che la convenzione è scaduta il 31 dicembre del 2023 e, attualmente, non è stata ancora rinnovata. Chi aveva un abbonamento valido anche per i mesi del 2024 continuerà, almeno per il momento, a beneficiare delle agevolazioni ma serve un nuovo intervento della Regione per salvare la carta.

Conveniente per tutti

L’Osservatorio regionale sui trasporti, organismo indipendente formato da associazioni ambientaliste e di consumatori, comitati pendolari e gruppi di studio specifici, ha avuto un confronto con la Regione Lazio sul tema della Carta Tutto Treno. “Uno strumento conveniente per tutti” hanno detto i rappresentanti. Infatti, come spiegato anche in passato, la Regione riesce a svuotare i treni regionali. Trenitalia, invece, riempie dei treni che, altrimenti, avrebbero molti posti vuoti. Dall'assessorato ai trasporti arrivano rassicurazioni sul fatto che l'agevolazione non sparirà ma che, di sicuro, verrà rimodulata.

Riequilibrio

L’Osservatorio ha quindi avanzato alcune proposte. Lo scoglio principale, infatti, riguarda la spesa che deve affrontare la Pisana ogni anno, pari a circa 1 milione e mezzo di euro. Per fare un esempio, basta spendere 500 euro per 12 mesi per poter viaggiare in prima classe sulle linee ferroviarie FL1 (Orte-Roma e vv), FL5 (Civitavecchia-LadispoliRoma e vv), FL6 (Cassino –Frosinone-Roma e vv) e FL7 (Formia-Latina-Roma e vv). La differenza tra il costo dell’abbonamento integrativo e quello reale delle corse ce la mette la Regione.

“È evidente – ha scritto l’Osservatorio in un posto - che alcuni aggiustamenti andranno fatti, oltre al pubblicizzare di più la carta stessa che molti ancora non conoscono”. Per le associazioni, se si vuole mantenere la carta di prima classe, “non è pensabile che la percentuale rimborsata dalla Regione sia la stessa di quella di seconda”. Inoltre, “dovrebbero essere ripristinate le carte unidirezionali che consentano, a prezzi ridotti, l’utilizzo solo nel senso in cui l’offerta è attraente per chi viaggia”. Infine, ha detto l’Osservatorio, “dovrebbe essere ammesso l’utilizzo della Carta sui Civitavecchia Express, sovente ancor più vuoti degli Intercity”.

Reddito

I pendolari, nelle scorse settimane, avevano lanciato appelli per salvare l’agevolazione. Soprattutto, non volevano venisse dato seguito all’idea di differenziare i costi in base all’Isee, quindi, reddito. Ipotesi non confermata dalla Regione Lazio e bocciata dall’Osservatorio: “Siamo invece perplessi sulla possibilità di differenziare i costi a seconda delle percorrenze e condividiamo anche la perplessità del Comitato Pendolari Civitavecchia – Santa Marinella sulla differenziazione in base all’Isee: inquinamento e stress non sono un problema di ceto sociale a rovescio ed è evidente che un aumento sensibile dei prezzi scoraggerebbe chiunque rischiando di riportare molti all’automobile”.