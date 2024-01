"Salvate la Carta Tutto Treno". L'appello dei pendolari alla Regione per continuare ad avere l'agevolazione

Un appello per mantenere attiva la “Carta Tutto Treno”, l’agevolazione dei pendolari del Lazio che rischia di saltare per il 2024. I rappresentanti del Comitato Pendolari di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa hanno fatto un vero e proprio appello alla politica per mantenere attivo un servizio che permette di viaggiare su treni intercity o freccia bianca al posto dei treni regionali.

La Carta Tutto Treno rischia di sparire

Ad inizio 2024 i consiglieri regionali del Pd avevano lanciato l’allarme in merito alla volontà, poi confermata dall’assessore ai trasporti della Pisana, Fabrizio Ghera, di rimodulare questa offerta. Un’esigenza dovuta dai numeri di questa agevolazione.

Come funziona la Carta Tutto Treno

I titolari di abbonamenti regionali Metrebus Lazio, mensili o della durata di 12 mesi, possono acquistare, presso le biglietterie Trenitalia, una specifica carta denominata, appunto, “Carta Tutto Treno Lazio”. La carta è rilasciata per viaggi, in prima e seconda classe, per i treni che circolano sulle linee ferroviarie FL1 (Orte-Roma e vv), FL5 (Civitavecchia-LadispoliRoma e vv), FL6 (Cassino –Frosinone-Roma e vv) e FL7 (Formia-Latina-Roma e vv). La carta può avere una validità di un anno o sei mesi. Chi vuole l’abbonamento integrativo di 12 mesi dovrà pagare 500 euro per la prima classe e 150 euro per la seconda. Chi, invece, acquista una carta della durata di 6 mesi, paga 275 euro per la prima classe e 80 per la seconda. Ricordiamo che la carta permette un solo viaggio di andata e ritorno al giorno, previa prenotazione del posto.

I numeri del servizio

Sono circa 1500 gli utenti che hanno acquistato, nel corso del 2023, la carta. Per ogni carta acquistata, la Pisana corrisponde a Trenitalia una media di 700 euro, con picchi addirittura di 1.227 euro per la tratta Formia-Latina-Roma di prima classe. Ecco perché, più o meno ogni anno, il Lazio spende fino a 1,5 milioni di euro, cifra giudicata troppo alta dall’assessore Ghera.

La richiesta dei pendolari

I pendolari chiedono che la misura rimanga attiva anche per il 2024. Mentre la Regione Lazio tratta con Trenitalia un modo per calmierare i costi, il comitato ha voluto sottolineare quali sarebbero le conseguenze dell’annullamento dell’agevolazione. Si andrebbe intanto a registrare un “affollamento sui treni regionali” visto che non ci sarebbe più la possibilità di “utilizzare i treni veloci”.

C’è poi il problema dei croceristi, fenomeno che riguarda soprattutto Civitavecchia. “Il sovraffollamento dei treni regionali, aggravato dalla presenza di turisti delle crociere, in particolare a Civitavecchia – scrive il comitato - rende la "Carta Tutto Treno" uno strumento essenziale per i nostri pendolari. Senza questa carta, i nostri pendolari si troverebbero a fronteggiare condizioni di viaggio insostenibili, con un drastico peggioramento della loro qualità della vita”. Sono state sottolineate poi il negativo impatto sulla vita dei pendolari e il possibile aumento del traffico dovuto a chi opterà per il mezzo privato a discapito di quello pubblico.

Rivolgendosi direttamente ai politici, il comitato ha invitato gli interessati a “a considerare attentamente l'impatto di questa iniziativa sulla vita dei pendolari e sull'efficienza del nostro sistema di trasporto pubblico. Una soluzione equilibrata, che tiene conto dei costi ma anche dei numerosi benefici sociali e ambientali, è fondamentale per il benessere dei nostri cittadini e l'efficienza della nostra regione”.