Carta d'identità a Roma: open day 29 ottobre, tutte le informazioni

Nuova data degli open day per la carta d'identità elettronica nella Capitale. Sabato 29 ottobre 2022 infatti sarà possibile fare richiesta del documento presso gli sportelli anagrafici del Municipio VII e nel Municipio XV.

Municipio VII

Per avere l'appuntamento presso gli sportelli del Municipio VII è obbligatorio prenotarsi dalle ore 09:00 di venerdì 28 ottobre fino ad esaurimento di disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Sabato 29 ottobre gli sportelli saranno aperti dalle ore 08:30 alle 16:30. Per completare l'iter bisognerà presentarsi agli sportelli muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Municipio XV

L'open day per la CIE del 29 ottobre 2022 sarà il quarto appuntamento delle aperture straordinarie nel Municipio XV previste dal giorno 8 ottobre al 10 dicembre 2022. Per l'occasione infatti sarà aperto nella giornata di sabato dalle ore 08:30 alle 13:30 lo sportello presso la sede di La Storta in Via Enrico Bassano 10.

Per evitare disagi ai cittadini sarà necessario prenotarsi online esclusivamente nella giornata di venerdì 28 ottobre 2022: dalle ore 09.00 fino a esaurimento delle disponibilità,tramite l'Agenda CIE del Ministero dell'Interno. I cittadini prenotati dovranno recarsi presso la sede di La Storta con fototessera, carta di pagamento elettronico e il ticket di prenotazione.