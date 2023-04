Carta d'identità a Roma: open day 29 aprile, tutte le informazioni

Sabato 29 aprile 2023 torna il consueto appuntamento con gli open day per la Carta d'Identità Elettronica (CIE) a Roma. Per i cittadini della Capitale sarà possibile richiedere il nuovo documento presso gli sportelli anagrafici dei municipi IV, XIII e XV e degli ex Punti Informativi del centro.

Nella giornata di domenica 30 aprile apriranno anche i tre chioschi degli ex Punti Informativi. Per ottenere l'appuntamento sarà necessario prenotarsi sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno venerdì 28 aprile dalle ore 09:00 fino a esaurimento disponibilità.

Di seguito l'elenco degli sportelli anagrafici aperti e degli ex Punti Informativi dove poter richiedere la carta d'identità elettronica: