Carta d'identità a Roma: open day il 3 e 4 settembre, tutte le informazioni

Proseguono anche nel mese di settembre gli “open day” con prenotazione dedicati alle carte d’identità elettroniche.

Il prossimo appuntamento

Nella giornata di sabato 3 settembre sarà possibile, infatti, fare richiesta della Cie presso gli sportelli anagrafici del Municipio VII, nella sede di Piazza Cinecittà 11. Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti a Roma anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 3 settembre dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 4 settembre dalle 8.30 alle 12.30.

Solo su prenotazione

Per evitare lunghe file, gli open day sono a disposizione solo di quanti ottengono prima un appuntamento. Per farsi riservare un posto, nella giornata di venerdì 2 settembre, dalle ore 9 fino ad esaurimento della disponibilità, occorre collegarsi al sito Agenda Cie del ministero dell’interno. Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che nei weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie, in particolar modo ora che gli uffici centrali, municipali e la polizia locale sono parallelamente al lavoro per garantire l’ordinato svolgimento delle elezioni del 25 settembre” ha commentato Andrea Catarci, assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Orario ed indirizzo municipio coinvolto:

Municipio VII: la sede di Via Cinecittà 11 sarà aperta sabato 3 settembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Giorni e orari apertura ex Pit

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 3 settembre 8.30-16.30, domenica 4 settembre 8.30-12.30.